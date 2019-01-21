«Трамп – враг окружающей среды»: В Овальный зал Белого дома стремятся защитники природы

Сегодня, 17:23

Губернатор штата Вашингтон 68-летний Джей Инсли почувствовал конъюнктуру и, пока его коллеги по Демократической партии набрасываются на Дональда Трампа за внешнюю политику и миграционную дискриминацию, пошел проторенным «зеленым» путем.

Оказалось, что небезосновательно в Овальный зал Белого дома стремятся защитники природы, потому как тема глобального изменения климата продолжает оставаться наиболее актуальной среди просвещенной части электората. Трамп объявлен как однозначный враг окружающей среды. Во-первых, он не интересуется проблемой глобального потепления, а, во-вторых, настаивает на увеличении добычи сланцевого газа. Поэтому Инсли уже распространил свое обращение к избирателям, в котором, обещает, что в случае его избрания президентом США, сделает все, чтобы закрыть грязные производства и обеспечить переход страны на альтернативные виды энергии.

По мнению аналитиков, Инсли сильно лукавит, когда говорит о том, что готов расширить количество рабочих мест на энергетически чистых производствах. Это является самым слабым местом любого кандидата в президенты, намеривающихся «подвинуть» Трампа. Нынешний президент, пожалуй, единственный, кто поднял фактическую экономику США и прекратил засилие финансовых спекулянтов. Такие умирающие города, как Детройт и Чикаго, начали буквально подниматься с колен после десятилетий упадка и нищеты. Вряд ли у поборников экологии найдутся силы, чтобы объяснить работягам пользу нищенского существования в условиях чистой экологии.