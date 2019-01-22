Атлантида найдена? Подводная формация, обнаруженная у побережья Флориды, соответствует предсказанию

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Мифическую Атлантиду, вполне возможно, обнаружили недалеко от побережья Флориды, в соответствии с предсказанием от 1938 года.

На протяжении сотен лет история затонувшего города Атлантиды украшала страницы романов и привлекала внимание как историков, так и фантазеров. Знаменитый затерянный город впервые появляется в «Тимее и Критии» Платона как антагонистическая оппозиция афинянам. Многие люди искали мифический город, о котором рассказал греческий философ Платон. Но, возможно, его все время искали не в том месте, а город находился в северной части Атлантики. Странное скальное образование на расстоянии 50 миль от побережья Майами, штат Флорида, США, на протяжении многих лет сбивало с толку археологов и историков.

Дорога Бимини - подводное явление у острова Бимини на Багамах. Дорога Бимини состоит из известняковых блоков, большинство из которых имеют прямоугольную форму. Дорога лежит на морском дне примерно на 18 футов ниже поверхности. Находящаяся на линии северо-восток-юго-запад, дорога проходит прямо около полумили, а затем заканчивается изогнутым изящным крючком. Рядом с Бимини-роуд есть еще два небольших линейных скальных образования, которые выглядят схожими по дизайну.

Дорога Бимини состоит из известняковых блоков. Большинство из них, по-видимому, изначально были обрезаны под прямым углом, хотя время, проведенное под водой, превратило их в округлую форму. Каждый из блоков на главной дороге имеет длину от 10 до 13 футов и ширину от 7 до 10 футов, в то время как две боковые дороги имеют меньшие, но равные по размеру блоки. Большие блоки выглядят друг за другом и располагаются в порядке размеров. Некоторые из них даже выглядят сложенными, как будто намеренно подперты.

800-метровое соединение прямоугольных блоков известняка может содержать ответ на извечный вопрос, где находится Атлантида.

После того, как с самолета заметили таинственное подводное образование, многие дайверы устремились в этот район.

В 1968 году археолог Мэнсон Валентайн объявил об открытии «асфальтированной дороги или каменной стены». Подводные археологи Джозеф Мэнсон Валентайн, Жак Майол и Роберт Ангов обнаружили, что то, что считалось длинной сплошной скалой, на самом деле представляло собой небольшие камни, уложеные в линию.

Помимо того, что дорога Бимини напоминала дорогу и имела сходные черты с дорогами той эпохи, она упоминалась специально за 30 лет до ее открытия.

Многие считают, что дорога Бимини, вымощенная идеально вырубленными каменными плитами, является остатками мифического затерянного города Атлантиды.

Находка подводной дороги в 1968 году соответствовала предсказанию, сделанному тремя десятилетиями ранее. В 1938 году американский мистик и пророк Эдгар Кейси предсказал открытие дороги, ведущей к древним храмам Атлантиды.

«Часть храмов еще может быть обнаружена под слизью веков и морской воды около Бимини, - сказал он. - Ожидайте это в 1968 или 1969 - не так далеко».

В дополнение к конкретному упоминанию дороги, Кейси дал сотни пророчеств, касающихся атлантов, и твердо верил, что город однажды будет найден.

Легенда об Атлантиде гласит, что Афины отражают нападение атлантов, что подтверждает концепцию Атлантиды государства. Сказка заканчивается тем, что Атлантида теряет благосклонность божеств, и город в конечном итоге погружается в Атлантический океан.

Однако большинство современных философов согласны с тем, что история вымышленная, утверждая, что она была полностью придумана Платоном.