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Лунное затмение 21 января 2019 года может пагубно сказаться на здоровье россиян.

По лунному календарю 21 января произойдет лунное затмение. Как влияет Луна на человека не изучено до конца. Однако во все времена, Лунное затмение всегда считалось неблагоприятным днем и вызывало трепет перед силой природы. После наблюдения за таким явлением даже атеист задумается о сотворении мира.

Луну называют кровавой, потому что она приобретает красноватый оттенок, когда попадает в тень земной атмосферы. Лунное затмение происходит в полнолуние, этот период сложный на эмоциональном уровне. Многие переживают за своих детей, родителей и близких родственников. И действительно, по мнению астрологов в такие дни возможность заболеть обостряется. Если верить статистике по количествам несчастных случаев, то полицейские и медики утверждают, что в полнолуние происходит больше несчастных случаев. Многих пугает высказывание экстрасенса: «Кровавая луна оставит свой отпечаток на здоровье каждого» не нужно себя накручивать и настраивать на что-то страшное, главное соблюдать рекомендации специалистов и не совершать спонтанных решений.

Представители официальной медицины настоятельно советуют с 21 по 23 января по возможности оставаться дома. По мнению экспертов, Луна вызывает огромные приливы, а человек состоит из воды на 70 % и соответственно на человека действуют те же силы, вызывающие припадки безумия. На этом основании и появилось название болезни- лунатизм, в полнолуние данное заболевание обостряется.

Когда происходит лунное затмение, обычные люди хуже спят, у пожилых людей поднимается давление, дети могут без повода капризничать, повышается нервная возбудимость у тех людей, кто подвержен недосыпу, частым стрессам нервозам.

Эксперты рекомендуют избегать типичные ошибки, которые совершают в затмение. Не стоит игнорировать предупреждения о том, что затмение является эмоционально неустойчивым периодом и в любой момент может возникнуть скандал на пустом месте.