«Хук с маслом жрите!»: Российские власти не спишут долги за ЖКХ с других регионов — эксперт

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Чечня окажется единственным регионом России, которому списали 9-ти миллиардный долг за газ. Остальные субъекты страны сохранят за собой обязательства по выплатам. Российский эксперт спрогнозировал дальнейшую реакцию власти на требования регионов о снятии долгов за услуги ЖКХ.

Единое правовое пространство по конституции, а также единство правоприменительной практики в России теперь просто слова — считает эксперт. По данным аналитика, власти не пойдут на встречу ни одному региону России. Послабление и списание долгов невозможно из-за катастрофического дефицита бюджета в стране, а также из-за возможного усиления протестов и народных волнений, которые могут начаться по всей России.

Депутаты Самарской, Смоленской и Свердловской областей, а также республики Чувашии уже направили письма с требованием о введении в своих регионах, так называемой, «газовой амнистии». Чиновники в своих обращениях просят списать долги жителям по всем коммунальным платежам.

Однако, эксперт сообщает, что все их попытки окажутся тщетными, не только по причине вероятных массовых протестов, но ещё и из-за того, что «расслабленные» граждане, увидев, что долги могут быть списаны, просто перестанут платить по квитанциям в надежде на то, что и эти задолженности будут аннулировать.

Социолог предупреждает, что начавшиеся акции и протесты, которые могут вылиться в массовые шествия и митинги на улице, будут жёстко пресекаться вплоть до того, что толпу будут разгонять сотрудники правоохранительных органов, а организаторов и особо рьяных зачинщиков протестов будут арестовывать и привлекать к уголовной ответственности. «Российские власти не спишут долги за ЖКХ с других регионов. Чечня останется единственным регионом, в котором произошло полное аннулирование долгов за газ. Остальные субъекты России будут вынуждены сами справляться с задолженностями. Единственной поблажкой, которую может оказать правительство, может стать частичное субсидирование долгов за счёт самого региона. На большее послабление граждане России могут не рассчитывать и запомнить на примере Чечни, что в России равенство только в документах и на словах. А на деле в стране до сих пор феодальный строй», - подытожил своё заключение эксперт.

«Терпение народа на исходе», «1917-2019?», «Друзья массово уходят из органов», «Сколько можно выезжать на народе?», «Хук с маслом жрите! Тогда никаких платежей», - неравнодушные граждане поделились своим настроением с другими пользователями Сети.