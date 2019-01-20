«Убивают нас»: Гуманоиды могут жить и размножаться в пресной земной воде - Уфологи

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«Инопланетяне действительно существуют, но мы ищем их не в тех местах», - считают ученые. Интересен факт того, что помимо воды экзопланет, гуманоиды могут обитать и в пресной воде на нашей планете.

Не так давно один из бывших сотрудников НАСА сделал заявление, что неземные цивилизации могут жить в океанах экзопланет. Там им легче защищаться от активного космического излучения. По мнению ученого, в настоящее время инопланетяне все еще не были обнаружены лишь по той причине, что океан имеет свойство замерзать, а под толщей воды их увидеть невозможно. Тем не менее, они продолжают свою жизнедеятельность подо льдом, строя целые цивилизации.

Одновременно с этим, интересное заявление сделал уфолог Кристофер Уолш на своей странице Instagram. Он предположил, что таким образом, инопланетные существа могли мигрировать на Землю и уже сейчас жить не только в морях планет вне Солнечной системы, но также и в реках, озерах и водохранилищах, а также активно размножаться там. Подтвердить это могут участившиеся случаи с утопленниками, часто происходящие в пресных водоемах. Ведь в некоторых подобных трагедиях никакого объяснения кроме того, как присутствие внеземного, найти так и не удалось. Возможно, именно водные гуманоиды убивают нас, людей, на воде.