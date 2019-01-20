«Убивают нас»: Гуманоиды могут жить и размножаться в пресной земной воде - Уфологи

«Инопланетяне действительно существуют, но мы ищем их не в тех местах», - считают ученые. Интересен факт того, что помимо воды экзопланет, гуманоиды могут обитать и в пресной воде на нашей планете.
Не так давно один из бывших сотрудников НАСА сделал заявление, что неземные цивилизации могут жить в океанах экзопланет. Там им легче защищаться от активного космического излучения. По мнению ученого, в настоящее время инопланетяне все еще не были обнаружены лишь по той причине, что океан имеет свойство замерзать, а под толщей воды их увидеть невозможно. Тем не менее, они продолжают свою жизнедеятельность подо льдом, строя целые цивилизации.
Одновременно с этим, интересное заявление сделал уфолог Кристофер Уолш на своей странице Instagram. Он предположил, что таким образом, инопланетные существа могли мигрировать на Землю и уже сейчас жить не только в морях планет вне Солнечной системы, но также и в реках, озерах и водохранилищах, а также активно размножаться там. Подтвердить это могут участившиеся случаи с утопленниками, часто происходящие в пресных водоемах. Ведь в некоторых подобных трагедиях никакого объяснения кроме того, как присутствие внеземного, найти так и не удалось. Возможно, именно водные гуманоиды убивают нас, людей, на воде.
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Curious .. but the author hid that aliens are able to live in fresh earthly water. What does it mean? That's right, in lakes, rivers and reservoirs on Earth, they are able to live and multiply. Probably frequent tragedies with drowned people in such places speak of the presence of the extraterrestrial! #aliens👽 #alien #mars #earth #planet