Первый шаг к бессмертию: на МКС успешно испытали 3D-биопринтер

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18 января пресс-служба «Роскосмоса», со ссылкой на руководителя проектов лаборатории биотехнических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани, сообщила об успешном завершении испытаний 3D-биопринтера в космосе. Как следует из сообщения, на доставленном на МКС устройстве удалось успешно создать хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

В настоящее время напечатанные образцы уже проходят изучение в гистологический лаборатории и полноценное заключение в их отношении будет сделано только в феврале, однако имеющиеся уже сейчас первичные данные позволяют говорить об успешном характере эксперимента.

Эту информацию подтвердил и сам Юсеф Хесуани, отметивший в интервью, что сборка органов прошла удачно, а их внутренняя структура совершенно не пострадала.

Значимость данной новости сложно переоценить, так как, в том случае, если созданные при помощи данного биопринтера органы окажутся пригодными для имплантации, человечество может оказаться на пороге обретения потенциального бессмертия.

Доступно оно, конечно, будет далеко не всем и не в последнюю очередь потому, что для искусственного производства органов требуются специфические условия и, в частности, микрогравитация. Создавать их, таким образом, получится только на околоземной орбите, что в условиях сегодняшней стоимости космических полетов определенно ставит крест на возможности налаживания массового производства.

С другой стороны, не стоит забывать о том, что еще сто лет назад любое профессиональное медицинское обслуживание было доступно буквально лишь нескольким процентам населения, но с течением времени и развитием технологий ситуация радикально преобразилась в положительную сторону. Аналогичное развитие событий вполне может иметь место и в данной сфере.