Конец света в Крещение: Пришельцы с Нибиру замечены в Новгороде 19 января

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Пока вся Россия отмечала светлый праздник в ночь с 18 на 19 января, ночное небо в Нижнем Новгороде прочертил очень яркий метеор, тут же опознанный местными уфологами как знамение с Нибиру. Кроме того, в тот же кадр попали три неопознанных объекта, двигающиеся над городом.

Тема с Нибиру – очень давняя. Без малого половину 2018 года специалисты и исследователи со всего мира предрекают конец света от Кровавой планеты. Кроме того, ситуацию прокомментировал даже Римский Папа Понтифик Франциск, сказав, что это станет серьёзным испытанием для всего института католицизма.

Кажется, стали понятны причины, того, что конец света постоянно откладывался. Настоящий Судный день должен был наступить не в Новый год, а в Крещение, как одну из наиболее сакральных дат для мировой культуры.

В ночь с 18 на 19 января 2019 небо над Новгородом прочертила яркая вспышка, попавшая в кадр от местного энтузиаста. Кроме того, как было замечено уже после, при детальном исследовании фото местными уфологами, в кадр попали также три летучих объекта.

Проанализировав фото, специалисты заключили – объекты двигались и их появление одновременно с «метеором» было не случайно.

«Это звенья одной цепи», - констатирует конспиролог-эксперт, - «НЛО, астероид, Крещение господне и Нибиру. Эти события тесно взаимосвязаны, если проследить библейские описания Конца Света – всё сходится. Тревожные знамения, светлый праздник и небесные явления. Очевидно, древние знали о пришельцах и Боге побольше нашего»

Известно, что последние недели НЛО появляются в небе по всей России и по всему миру. Как правило, это происходит в важные для землян даты – Новый год, Рождество, и одновременно с громкими мировыми событиями.

Ключевой точкой уфологи считают Крещение Господне. Именно с этого появления пришельцев и Нибиру и должен начаться настоящий Судный День, все знамения из Библии сходятся. Тревожные знаки есть – Нибиру. Появление отступника есть – Патриарх-раскольник из Украины. И даже благие вести присутствуют, в виде светлого праздника Крещения. Кроме того, в январь зафиксировано рекордное количество затмений – сразу три за месяц.

По словам специалистов, Конец Света, предрекаемый Священным писанием, наступил.