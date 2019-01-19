Цена спокойствия: Если взрыв в Магнитогорске - теракт, это лучше не афишировать – экперт

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Ожидание неприятности всегда страшнее самой неприятности – гласит известная народная мудрость. Как стало известно, у версии с терактом в Магнитогорске, тщательно обходимой в российских СМИ, могут быть более глубокие причины, нежели типичное либеральное «злостно скрыть правду от народа».

Начнём с главного – на самом деле, не так важно, что на самом деле произошло. Нет, оно конечно важно – для тех, кто напрямую занимается этой проблемой – для правительства и ФСБ, например. Народу, в его большинстве, лучше оставаться «в неведении». Для их же блага.

Как известно, ночью 1 января подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился вследствие взрыва бытового газа, что является основной версией, разрабатываемой Следственным комитетом. Представители запрещённой в РФ организации ИГ* (деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда) не переминули остаться в стороне, тут же взяв ответственность на себя.

Но будем честными. Любое резонансное событие в РФ не остаётся без внимания и заявлений со стороны соответствующих организаций. Даже землетрясения и тайфуны. Кроме того, ИГ* – это те ребята, которых нещадно бьют ВКС РФ в Сирии – не первый год, планомерно и результативно. Проигрывая в войне реальной, у них тем больше причин «отыграться» хотя бы информационно.

Сразу постановим – у них достаточно причин заявить о своей причастности, независимо от того, как там на самом деле. И сразу вспомним последствия 11 сентября в США, когда «Аль-каида»* (деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда) звучала в каждой новости по теме и из уст чуть ли не каждого политика, прямо или косвенно упоминавшего проблему.

Аль-каида* (деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда) была виновата буквально во всём. А по факту столь частое муссирование проблемы было связано с банальными экономическими интересами США на Ближнем Востоке, которым была нужна причина на белом коне въехать в Ирак, попутно завладев их нефтью.

Вернёмся к теме. Любой теракт преследует одну цель – навязать свою позицию, создав волнения в обществе. Молчание на эту тему в СМИ, как это не смешно или печально, лишает террористов основного оружия и главного эффекта, на который те рассчитывают – создание страха в обществе и подрыва политической обстановки в стране. От чего простые люди точно не выиграют.

Потому иногда молчание лучше правды. А как там на самом деле было – следствие разберётся. И накажет причастных, у нас это умеют – в отличие от тех же Штатов.