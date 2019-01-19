«Не пойман — не вор»: Глава «Почты России» мог взять кредит на квартиру за миллиард «без процентов»

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«Своих же обдирал» - новая история Николая Подгузова, на которого в скором времени может быть заведено уголовное дело за хищение денежных средств в особо крупных размерах. Поводом для такого события стала покупка квартиры генеральным директором «Почты России» за один миллиард рублей.

При условии средней зарплаты почтальона в 19 тысяч рублей, подобное событие вызвало серьезный резонанс в обществе. Если учесть его официальную зарплату в 387 тысяч в месяц, то на такую квартиру чиновник должен был копить около двухсот лет без продыху.

Обеспокоенными российскими гражданами было проведено небольшое расследование, из которого вышло, что чиновник не просто так занял свой и безнаказанно «лезет в чужой карман».

Занимав высокий пост в ПАО ВТБ, спустя несколько лет его назначили генеральным директором российской почты, которая с недавних пор провела реорганизацию и стала непубличным акционерным обществом, что позволяет распределять акции компании только между закрытым кругом лиц, а по слухам, все ценные бумаги были переданы государственным структурам.

«А говорят монополия в стране запрещена, оказывается не вся»

При вступлении на пост, «Почта России» начинает кооперативную работу с государственным банком «Почта Банк», созданным на основе базы ВТБ-банка, который и является его управителем. Поэтому по бумагам, Подгузов мог официально провести свою квартиру через ипотеку ВТБ-банка, вот только ему это ничего не стоило, ни процентов. Как говорится, ни переплат.

Продолжение... «Хватит грабить народ!»: Жириновский потребовал сделать электричество для россиян бесплатным «Весь мир снабжаем электричеством», - сказал Владимир Вольфович в передаче «60 минут» на канале Россия-1, - «а со своих хотим три шкуры драть. Наоборот – (нужно) бесплатно давать электроэнергию!». Глава «Почты России» не раз был, практически, за руку пойман за финансовыми махинациями, выписывая себе премии в 100 миллионов рублей, но все было спущено на тормоза за неимением достаточных доказательств.

Подгузов уже получал нагоняй от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за слишком очевидное отмывание денег «как в 90-е», когда главный почтальон покупал беспилотные дроны для доставки за счет бюджета организации, а после они бесследно пропадали в прямом эфире.