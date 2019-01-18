«Меладзе прогнулся»: Брежнева могла записать песню с Еленой Север ради ротации на «Русском радио»

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Константин Меладзе ради успешной деятельности мог пойти на поводу у Владимира Киселева, который не против за счет Веры Брежневой пропиарить свою жену Елену Север. Такое мнение сложилось у пользователей сети после того, как композитор выложил к себе на страницу аудио новой совместной песни певиц.

В сети под новым постом Константина Меладзе можно увидеть множество негативных комментариев по поводу песни Веры Брежневой в дуэте с Еленой Север. Многие считают, что Меладзе прогнулся перед семьей Владимира Киселева из-за того, что его супруге и группе Виа Гра необходима ротация на «Русском радио» и других проектах РМГ, в том числе и музыкальных каналах. Отсюда пользователи сделали вывод, что Брежнева могла записать песню с Еленой Север ради ротации на «Русском радио», поскольку в противном случае она начала бы терять популярность.

По мнению юзеров, у Елены Север нет вокальных данных, которые бы позволили ей стать великой артисткой. Именно влиятельный муж, как полагают пользователи, помог ей добиться места в шоу-бизнесе. Поэтому, вероятно, она не могла не воспользоваться таким шансом - прославиться за счет уже известной Веры Брежневой. Поклонники убеждены, что такой поступок звездной пары связан с безысходным положением и сетуют на то, что многие артисты оказались в таком же положении.