«Водки не коснется»: Снижая количество яиц, молока и сахара производители не тронут алкоголь

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Яйцо 9шт, Молоко 867мл, майонез 220мл, Кока-Кола 900мл, Водка – чистый литр. Почему производители не решаются следовать «трендам»?

Начало года взбудоражило хозяек на своеобразный бунт. Дело в том, что покупатели редко обращают внимание на количество продукта. Магазины округляют количество товара на ценнике, стоимость остается прежней, а на этикетку самого, допустим, молока люди внимания не обращают. Дело в том, что если продавцы начнут поднимать стоимость – это будет слишком заметно для покупателей. Начнутся вопросы, люди будут активно писать в инстанции из-за увеличенной стоимости. Как правило, когда, к примеру, литр заменяют 867 мл – это никого так сильно не тревожит, как допустим - повышение цены на 2 рубля.

Подойдя к прилавку, люди возьмут девяток яиц, пытаясь сэкономить не на количестве продукта, а на копейках в кошельке.

Однако все это никак не касается водки. Санкции на алкоголь заставляются повышать стоимость алкоголя все сильнее, поэтому у производителей алкогольной продукции нет потребности снижать объем, ведь правительство только приветствует визуальный обман по повышению стоимости товара. Именно поэтому, снижая количество яиц, молока, сахара и других первых необходимых продуктов, производители не тронут алкоголь в силу правительства и введенных санкций.

Напомним, что Дмитрий Медведев продолжил активно подписывать законопроекты против ввоза импортного алкоголя, а вернее значительном увеличении стоимости на него, еще в конце 2018 года. Увеличить стоимость продукции возможно на этот вид продукта, но уменьшение объема лишь увеличит бунт среди людей, которые внимательно следят за упаковкой изделия.