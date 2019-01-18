«Попрут ссаными тряпками»: Бородину могут уволить с должности телеведущей Дома-2 за оскорбления

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«Всё зависит от подачи ведущих», - заявляют пользователи социальных сетей и любители посмотреть Дом-2. Именно Ксения Бородина, на данный момент, является одной из самых опытных ведущих проекта. Однако, ни многолетний опыт, ни женская мудрость может не спасти Ксению от элементарной глупости. Телеведущая не сдержала своих эмоций и обозвала одну из участниц «путаной и распутницой», а если быть точнее, употребила синонимы этих слов, которые в разы хуже.

Бородина весьма своенравная и «хабалистая» женщина, своё мнение будет отстаивать до последнего и разными путями. Это может быть и хорошо, но приемлемо, лишь для жизни вне камер.

«Когда ваш дурдом смотрят миллионы и может даже дети, раскидываться такими словами на всю страну непрофессионально и неполиткорректно», - заявляют зрители реалити-шоу. Ситуация, предшествующая данному негативу, обстояла так, что одна из участниц «лезла» в семейную пару с ребёнком. Кстати говоря, семейная пара, это муж и та, самая «вечноноющая» Рапунцель. Это девушку знают даже те, кто и не смотрит Дом-2 вовсе, и все благодаря шуткам из интернета.

Возвращаясь к ситуации, Бородина оскорбила ту девушку, что лезла к семье Рапунцелей. По мнению общественности, виной выплеснувшегося гнева Ксении, стала «похожая до боли» ситуация из её жизни. Многие помнят, как несколько лет назад, беременная телеведущая была намерена развестись с возлюбленным — Курбаном Омаровым. И всё из-за измены мужа, с такой же «путаной», которая влезла в её семью. Бородина супруга простила, но ситуацию не забыла, именно поэтому изливает «бывалые гнев и агрессию» на участников своего «дурдома».

С человеческой точки зрения, телеведущая была права, «лезть какой-то путане, в созданную ячейку общества — дело паскудное». Однако, как бы человеческие моральные ценности не брали вверх, телеведущей не стоило забывать о профессиональных. К примеру, включает человек телеканал ТНТ, «по которому Дом-2 показывают, а там взрослый человек, мать, жена, телеведущая, кого-то на всю страну путаной оскорбляет», короче говоря - не дело это.

«Пусть так в подъездных помещениях выражается, а то попрут с Дома-2, ссаными тряпками», - заявляет общественность. И вот действительно, ведь Ксению могут уволить с должности за оскорбления. Ну, а что подаст там самая оскорблённая в суд на Бородину, по ст. 130 Уголовного одекса РФ, чо подразумевает публичное оскорбление. В конце-концов, сейчас продюсеры проекта «вошли во вкус и штампуют новых ведущих из кого попало», прям их тех самых «путановских участниц», вот и Бородуле быстро замену найдут. Так что, подписчики ведущей пожелали ей «подбирать выражения».