Сегодня, 20:30

Политические эмигранты из Украины нередко сравнивали её с харьковским журналистом Андреем Бородавкой, которого многие в этом лагере считают одним из наиболее вредных агентов украинских спецслужб.

Накануне в России разразился громкий скандал, связанный с депортацией украинской журналистки Елены Бойко. Звезду российских политических ток-шоу выдворили в Украину за нарушение миграционного законодательства. У многих в этой связи возникли вопросы к властям, поскольку на федеральных каналах Бойко активно поддерживала официальную позицию Москвы по многим вопросам, критиковала официальный Киев и в целом «вписывалась» в политическую конъюнктуру. По словам адвоката журналистки, российский суд не предоставил ей даже возможности обжаловать решение о депортации, которое можно было бы отменить либо приостановить в течение 10 дней.

Многие патриотические деятели раскритиковали российскую систему правосудия в этой связи, мотивируя это тем, что Бойко была подвергнута смертельной угрозе после принудительного возвращения в Украину. К слову, её действительно на родине ожидал «тёплый приём». Уже в Харькове эмигрантку задержали сотрудники СБУ, а местный суд спустя время отправил её в СИЗО из-за обвинений в сепаратизме. На лицо, казалось бы, все признаки несправедливости и беспринципности российских органов власти, однако на деле всё может оказаться не таким однозначным, как видится на первый взгляд. В числе прочего, может быть вероятность, что журналистку Елену Бойко могли депортировать из России из-за её подрывной работы в пользу Украины или западных спецслужб.

В частности, о возможности депортации Бойко ранее писали осведомлённые о ситуации в политэмигрантских кругах журналисты. В числе прочего многие проводили параллели с некогда принципиальным сторонником «Русского мира» Андреем Бородавкой, которого позже посчитали разоблачённым агентом СБУ. Его, напомним, также как и Бойко, депортировали в Украину, вопреки возможным угрозам безопасности и политическим преследованиям Киева. В бытность одним из активных деятелей харьковского «Антимайдана» Бородавка долгое время оставался «незамеченным» местными спецслужбами, несмотря на то, что почти все его соратники сразу же оказались либо в тюрьме, либо в России.

Бойко активно поддерживала харьковского журналиста, даже когда его задержали по возвращению в Украину и вынудили сдать всех своих «российских друзей». Впрочем, репрессии по отношению к Бородавке со стороны СБУ были весьма сомнительными. По некоторым данным, несмотря на всю тяжесть предъявленных обвинений, он до сих пор находится на свободе без всякой меры пресечения. Показания на ближайших соратников, а также отсутствие какого-либо преследования в Украине натолкнули представителей украинской политэмиграции на подозрения Бородавки в шпионаже. Учитывая то, как Бойко в своё время защищала своего приятеля, а также отказывалась критиковать внезапно «переобувшегося» украинского блогера Ивана Проценко, саму Елену резонно заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Вполне вероятно, что при таком раскладе ведущих скрытую подрывную деятельность в России агентов, российские спецслужбы обезвредили без угрозы раскола в стане украинской политэмиграции.

По мнению многих сторонников несостоявшейся «Новороссии», Бойко могла быть заслана в Россию для сбора сведений о политэмигрантах, а также дискредитации антимайдановского движения. В качестве аргументов, часто приводится её давнее знакомство с лидерами украинских националистов, нынешним мэром Львова Андреем Садовым, а также наличие недвижимости в Варшаве и возможное польское гражданство. Многие обращали внимание на собраниях эмигрантов из Украины Бойко, как и ранее Бородавка, фотографировала и документировала не спикеров, а участников съездов. В своё время эти сведения харьковский журналист передал украинским спецлсужбам после задержания. Отдельные представители «Антимайдана» не исключают, что задержание Бойко послужит оправданием для очередной волны арестов лояльных к движению оппозиционеров в Украине. Саму Елену в политэмигрантских кругах давно окрестили не иначе, как «самый медийный агент СБУ» в России. Как и в случае с Бородавкой, Бойко трудно было назвать настоящим журналистом. Публикации в масс-медиа за авторством двух отъявленных «антимайдановцев» найти не так просто. Наибольшую узнаваемость обоим принесло участие в скандальных политических ток-шоу, где их, почему-то выдавали за представителей политэмиграции Украины.