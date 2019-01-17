Сегодня, 15:02

Человечество перед концом света стало жестоким, исчезает вера и любовь, а миром правят материальные ценности. Об этом предупреждали пророки в Евангелие, описав все факторы, сопровождающие скорый апокалипсис.

Несколько факторов, которые являются предвестниками скорого конца света заключаются в том, что на Земле будут войны, маловерие и голод. К слову, на данный момент все условия уже выполнены - в бедных странах люди, несмотря на прогресс современного мира, отмирают от голода, население планеты частично начинает отказываться от религий, называя себя атеистами, а также до сих пор идут войны, которые не заканчиваются долгие годы, и только набирают обороты. Получается, что три ключевых условия, которые описаны как предвестники апокалипсиса, уже соблюдены: это войны, маловерие и голод.

Страшное пророчество в Евангелие о конце света начинает сбываться - участились преступления по всей планете, люди ожесточенно расправляются с другими ради материальных благ, а вместо любви на Земле царит пошлость и разврат, которые пропагандируются на каждом углу. Человечество потеряло веру во Всевышнего и страх за возможное наказание, поэтому на данный момент царит беззаконие.

Также стоит отметить, что согласно Мф:24:7, по Земле пройдут страшные землетрясения, которые уже накрыли не только Европу, но и добрались до России - в последний раз это было в городе Петропавловск-Камчатский 12 января. Специалисты по Евангелие утверждают, что до вероятного конца света осталось менее 3-х месяцев, поскольку в скором времени США может развязать новую войну, и за грехи американского правительства, в частности, придется отвечать всему населению планеты. Эпидемии в предсказаниях занимают отдельное место - от вируса Эбола в Африке уже умерли десятки тысяч человек.