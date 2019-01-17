«Говорить о мире с будущим президентом»: Собчак могла прибыть в Украину для встречи с Зеленским

Сегодня, 10:34

На фоне слухов о грядущей борьбе Ксении за пост губернатора Санкт-Петербурга вполне вероятна возможность, что теледива попытается обзавестись статусом «миротворца» в сложных отношениях Киева и Москвы.

В последние годы Ксения Собчак активизировала деятельность в политической сфере и заявила о себе, как вполне серьёзный и дальновидный политик. В частности, в прошлом году экс-звезда «Дома-2» выставила свою кандидатуру на пост президента России, что стало неожиданностью даже для многих её сторонников. Несмотря на то, что президентская кампания обошлась Собчак в крупную сумму денег, она не отказалась от своих намерений, что может говорить о наличии у Ксении далеко идущих политических планов. Ранее мы уже писали, что президентские амбиции для теледивы могут быть делом семейной чести.

И вот по мере приближения выборов губернатора Санкт-Петербурга и начала президентской избирательной кампании в Украине Собчак вновь набирает «политические обороты», дабы извлечь от обоих мероприятий максимальную пользу. Ранее мы уже писали, что Ксения Анатольевна, возможно, хочет пойти по пути отца и поборется за пост главы Северной столицы. Не исключено, что Собчак видит эту должность как «трамплин» в большую политику и возможность подойти к будущим президентским выборам уже в более солидном статусе. Вместе с тем теледива питает большой интерес к происходящему в Украине. События в соседней стране, как показывают последние опросы, серьёзно волнуют российское общество. В частности, значительная часть граждан хочет прекращения здесь гражданской войны. Эту задачу, возможно, хочет частично взять на себя Ксения Анатольевна.

Сегодня стало известно, что Собчак прилетела в Киев. Несмотря на внесение её имени в базу «Миротворца» и возможную угрозу безопасности, телеведущая посетила столицу Украины. Об этом Ксения уже «отчиталась» перед подписчиками в Instagram. Цель своего визита Собчак не назвала, однако не исключено, что ею может быть встреча с влиятельными украинскими политиками для проведения переговоров о будущем двух стран или же подготовка почвы для таких дискуссий.

На днях в своём Telegram-канале Собчак уже отметила одного из фаворитов президентской гонки – комика Владимира Зеленского. Его, наряду с Юлией Тимошенко, считают лидерами симпатий украинцев. Причём, согласно последним соцопросам, несмотря на внушительное рейтинговое преимущество лидера «Батькивщины», во втором туре экс-премьер-министр из-за высокого антирейтинга с большой долей вероятности уступит бывшему КВН-щику. Вполне возможно, что, зная о политических раскладах в соседней республике, Собчак могла прибыть в Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Вероятный кандидат в губернаторы может говорить с будущим президентом о мире, которого так ждут как в Киеве, так и в Москве.