Британия после провала Brexit обрушит курс евро до рекордных минимумов

Сегодня, 10:51

Правительство Терезы Мэй проиграло с рекордным счётом в голосовании.

Так, накануне было проведено голосование о соглашении с Евросоюзом по Brexit. С рекордным разрывом в 230 голосов, правительство потерпело поражение, а оппозиция пообещала сразу же инициировать вотум недоверия правительству. Эти потрясения немедленно сказались на курсах валют как еврозоны так и Соединённого Королевства.

Курс евро по отношению к фунту тут же просел на -0,07% после открытия торгов на бирже и сохраняется в таком значении до сих пор. Британский фунт стерлингов, в свою очередь, прибавил к цене по отношению к евро на 0,01% с момента открытия торгов и колеблется в этом пределе. Это говорит о том, что евро реагирует на такие «болезненные» заявления от Британии и эта реакция определенно отрицательная.

Потеряв Британию как члена Евросоюза - Европа теряет колоссальный рынок сбыта, производство, инвестиции, торговля и многое другое. Всё это непременно скажется на курсе валют. После выхода Соединённого Королевства из ЕС - евро обрушится до рекордных минимумов, так как это будет одним из самых сильных потрясений для валюты. Уже несколько лет наблюдается падение курса евро. Так, за прошедший год было снижение стоимости на 7,03%, что является серьёзным сигналом к тому, что евро обесценивается последние годы, а Brexit станет «последней каплей». Именно поэтому европейские политики и Совет Европы так рьяно пытаются удержать Британию в составе союза. План Мэй и Совета Европы оказался провалом, судя по результатам голосования. Теперь, у Премьера есть две недели для внесения нового предложения, но это уже будет бесполезно. Британия намерена покинуть Евросоюз и уже никто не сможет остановить. А Тереза Мэй, возможно, в скором времени покинет свой пост, как это сделал её предшественник Керри.