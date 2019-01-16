400 км от Земли: Планета-призрак замечена на уровне МКС

Сегодня, 07:15

Камеры NASA вышли из-под контроля и рассекретили скрываемую планету.

Сегодня, в 5:59 по московскому времени, в прямой трансляции с камер МКС была замечена неопознанная планета. Уфологи, заметив феномен, начали активно рассылать эфир своим коллегам, чем и привлекли внимание NASA.

На видео-трансляции появилось четкое перемещающееся очертание планеты, которая находилась на уровне с МКС, что совсем близко – 400 км над уровнем моря.

Буквально спустя минуту после показа камера перестала работать.

Позже камера сменила градус просмотра, и Планета-призрак скрылась из зоны видимости.

Уфологи активно изучают феномен. Астрологи уже давно не скрывают, что от человечества скрываются тайны космоса. Это логично, ведь иначе паника затмит всей жителей Земли, если они узнают правду.

Известно, что Планета-призрак была упомянута еще в 3 года назад. Было предсказано, «открытая в 2016 году планета-призрак, по мнению учёных, может уничтожить Землю вместе со всеми её обитателями и навсегда изменить облик галактики через несколько лет».

Предсказание сбывается, планета совсем близко ходит вокруг Земли. Возможно, совсем скоро наступит столкновение, а спастись смогут лишь некоторые.

Девятая планета существует , то она как минимум отправит кого-то за пределы существенно изменившейся Солнечной системы в силу того, что сама не отлетит, как они, а, наоборот, станет приближаться.

Результатом может стать либо то, что небесное тело разрушится так и не попав на Землю, но все равно частично разрушит землю осколками, либо отправится к другой звезде.