«Время плазмоидов настало»: Обитатели Солнца готовят испепеляющую ревизию системы

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Шокирующая гипотеза великого астронома Уильяма Гершеля о разумной жизни на Солнце просуществовала три столетия, как предмет для насмешек со стороны представителей научного сообщества и лишь недавно получила свое теоретическое подтверждение.

Космический зонд «Стерео В», запущенный в сторону нашей звезды 13 лет назад, сделал немало открытий, прежде чем отключиться по совершенно загадочным причинам на долгие годы. Тем не менее, уфологи, усиленно расшифровывающие секретные данные NASA, заявили, что обитатели Солнца готовят испепеляющую ревизию звездной системы. Время плазмоидов настало. Они готовы не только посещать Землю в виде шаровых молний, но, готовят настоящий десант, с неизвестными пока целями. Вслед за Гершелем, Константин Циолковский, благодаря своей гениальности, настаивал, что нельзя определять разумную жизнь, как обязательное белковое соединение. Плазма, исходя из получаемых данных, имеет все критерии для определения объекта, наделенного интеллектом. Теперь эти утверждения становятся аксиомой для исследователей, способных разрушать предложенные догмы.

Необычная активность Солнца, начавшаяся в прошлом году, полностью нарушила установленный астрономами цикл. Вслед за чередой мощнейших плазменных выбросов, телескопы NASA зафиксировали у короны звезды несколько огромных объектов явно искусственного происхождения. Эти видео стали «вирусными» в Сети, благодаря уфологам, которым удалось предупредить человечество о возможной угрозе. При этом стоит вспомнить факт, который после недолгого обсуждения в СМИ, внезапно «утратил актуальность» и перестал упоминаться. Речь идет о срочном и насильственном закрытии солнечных обсерваторий по всему миру, с опечатыванием помещений и эвакуацией сотрудников. Конспиролог Скотт Уоринг небезосновательно считает, что правительства, с подачи NASA и других космических агентств, пошли на принудительные меры ради предотвращения массовой паники. Видимо разумная жизнь на Солнце стало столь очевидна, что могла нарушить миропорядок на Земле.