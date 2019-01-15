«Экология восторжествует!»: Путин подписал указ о современной переработке мусорных отходов

Сегодня, 03:09

Единый мусорный оператор будет действовать по всей России.

Владимир Путин, президент РФ, подписал указ о создании всероссийского оператора по переработке мусора. Основным ответвлением будет переработка твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

По словам президента, до 2024 года в России обещают построить 200 современных мусороперерабатывающих комплексов. Известно, что 39 из них уже построят в 2019 году.

Создаваться и реализовываться промышленность будет под руководством нацпроекта «Экология».

Именно их управление выберет подходящие места, участки, всю необходимую технику и сооружение, а также проведет нужное обучение и подготовку для персонала.

По плану, все регионы России должны были уже начать работу с 1 января, однако лишь 69 регионов смогли это сделать, и то не полностью. Основные причины отставания – отсутствия региональных руководителей по этому вопросу, а также неготовность полигонов.

Однако руководство утверждает и уже все поставленные цели будут выполнены к 1 - 2 кварталу этого года.

Центр управления будет находиться в Москве. Оттуда будет идти связь с местными, региональными операторами.

Стоит заметить, что в Европе уже давно пытаются решать этот вопрос. Допустим, в Германии за принесённый мусор, подросткам дают денежное вознаграждение, а в Европе на каждом углу стоят разделительные мусорные баки.

Россия же немного припоздала в этом вопросе, а из-за обширных территорий сделать это куда сложнее, однако сохранив экологию, будет сохранено и будущее страны. «Восторжествует экология!», - в один голос кричат желающие жизнь в чистой стране со свежим воздухом.