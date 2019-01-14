Ученые: Климатическое вмешательство с помощью геоинженерии несет угрозу Земле

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution предупреждает, что метод, называющийся геоинженерией, который был задуман для борьбы с последствиями глобального потепления, может принести больше вреда, чем пользы.
Группа исследователей из Университета Рутгерса в Нью-Джерси объяснила, что климатическая геоинженерия включает распыление облака серной кислоты в верхних слоях атмосферы в надежде на снижение глобальной температуры. В результате взаимодействия с кислородом будет образовываться двуокись серы (диоксид серы, сернистый ангидрид).
В рамках исследований ученые разработали сценарий, в соответствии с которым самолеты будут распылять пять миллионов тонн диоксида серы в год на экваторе с 2020 по 2070 годы. Ученые отметили, что это будет эквивалент примерно четверти диоксида серы, образовавшегося во время извержения вулкана Пинатубо в 1991 году на Филиппинах. Эксперты пришли к выводу, что он будет равномерно распределяться между северным и южным полушариями.
Ученые подсчитали, что такая мера может понизить температуру планеты примерно на один градус Цельсия, что соответствует уровню глобального потепления с начала промышленной революции в середине 1800-х годов. Тем не менее, исследовательская группа предупредила, что внезапная остановка климатической геоинженерной техники может привести к быстрому глобальному потеплению, которое будет в 10 раз быстрее, чем, если бы эта техника вообще не использовалась. Климатическое вмешательство с помощью геоинженерии несет угрозу Земле, резюмируют ученые.
«Быстрое потепление после прекращения геоинженерии станет огромной угрозой для окружающей среды и биоразнообразия. Если геоинженерия когда-либо внезапно остановится, это будет разрушительно. Представьте себе сильные засухи или наводнения по всему миру, причиной которых будет называться геоинженерия, с требованием, чтобы они прекратились», - сказал соавтор исследования профессор Алан Робок.
Ученые пришли к выводу, что животные могут не найти достаточно еды и воды независимо от того, насколько быстро они двигаются.
Исследовательская группа добавила, что внезапное прекращение климатического вмешательства может привести к разрушительному Эль-Ниньо, что повысит температуру поверхности моря в тропической части Тихого океана и вызовет последующую засуху в Амазонии.
Статья также содержит перечень других потенциально разрушительных методов геоинженерии. Они включают:
- Лесоразведение - Эксперты отметили, что этот метод предусматривает орошение пустынь, в том числе в Австралии и Северной Африке, и посадку миллионов деревьев, которые могут поглощать углекислый газ. Тем не менее, ученые предупредили, что это может только способствовать глобальному потеплению, поскольку увеличение растительности будет поглощать солнечный свет, который пустыни отражают обратно в космос.
- Искусственный апвеллинг в океане. По мнению ученых, в этом методе использовались бы длинные трубы для перекачивания холодной, богатой питательными веществами воды вверх для охлаждения воды на поверхности океана. Эксперты предупредили, что этот метод может привести к тому, что океаны восстановят баланс своих уровней тепла и спровоцируют быстрое изменение климата после его остановки.
- Подщелачивание океана - этот процесс поднимет обширные отложения извести в океане для химического увеличения поглощения углекислого газа. Тем не менее, исследователи пришли к выводу, что это мало поможет снижению глобальных температур.
- Добавление железа в океане - этот метод похож на подщелачивание, но будет использовать железо для поддержания роста фотосинтезирующих организмов, которые могут поглощать углекислый газ. Как и в случае подщелачивания, этот процесс также мало повлияет на глобальные температуры.
- Управление солнечной радиацией - этот метод позволит уменьшить количество солнечного света, который получает планета, распыляя отражающие аэрозоли на основе сульфатов в атмосферу. Однако ученые предупредили, что углекислый газ будет продолжать накапливаться в атмосфере.