Сегодня, 15:22

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution предупреждает, что метод, называющийся геоинженерией, который был задуман для борьбы с последствиями глобального потепления, может принести больше вреда, чем пользы.

Группа исследователей из Университета Рутгерса в Нью-Джерси объяснила, что климатическая геоинженерия включает распыление облака серной кислоты в верхних слоях атмосферы в надежде на снижение глобальной температуры. В результате взаимодействия с кислородом будет образовываться двуокись серы (диоксид серы, сернистый ангидрид).

В рамках исследований ученые разработали сценарий, в соответствии с которым самолеты будут распылять пять миллионов тонн диоксида серы в год на экваторе с 2020 по 2070 годы. Ученые отметили, что это будет эквивалент примерно четверти диоксида серы, образовавшегося во время извержения вулкана Пинатубо в 1991 году на Филиппинах. Эксперты пришли к выводу, что он будет равномерно распределяться между северным и южным полушариями.

Ученые подсчитали, что такая мера может понизить температуру планеты примерно на один градус Цельсия, что соответствует уровню глобального потепления с начала промышленной революции в середине 1800-х годов. Тем не менее, исследовательская группа предупредила, что внезапная остановка климатической геоинженерной техники может привести к быстрому глобальному потеплению, которое будет в 10 раз быстрее, чем, если бы эта техника вообще не использовалась. Климатическое вмешательство с помощью геоинженерии несет угрозу Земле, резюмируют ученые.

«Быстрое потепление после прекращения геоинженерии станет огромной угрозой для окружающей среды и биоразнообразия. Если геоинженерия когда-либо внезапно остановится, это будет разрушительно. Представьте себе сильные засухи или наводнения по всему миру, причиной которых будет называться геоинженерия, с требованием, чтобы они прекратились», - сказал соавтор исследования профессор Алан Робок.

Ученые пришли к выводу, что животные могут не найти достаточно еды и воды независимо от того, насколько быстро они двигаются.

Исследовательская группа добавила, что внезапное прекращение климатического вмешательства может привести к разрушительному Эль-Ниньо, что повысит температуру поверхности моря в тропической части Тихого океана и вызовет последующую засуху в Амазонии.

Статья также содержит перечень других потенциально разрушительных методов геоинженерии. Они включают: