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Дональд Трамп не может простить Путину «лакомый нефтяной кусок» в виде Сирии и всеми способами пытается наказать российского лидера и народ: американский президент стравливает Россию с Украиной, проплачивает взрывы и вводит новые санкции против своего врага — эксперты выдвинули своё мнение касаемо политики лидера США.

Также конспирологи уверены, что американский президент не один год пытался «захапать» себе сирийскую нефть, лоббируя свои интересы любыми доступными способами. За душой политика не один десяток грехов: именно он проспонсировал в 2011 году гражданскую войну в Сирии, убежден эксперт. Под его руководством боевики уничтожали страну, оставляя после себя тотальные разрушения. По его «прихоти» американские войска обстреливали российских военных, выдавая эти нападения за налёты террористов.

Стравливание России и Украины частично тоже его рук дело — достоверно известно о многомиллионных переводах зачинщикам и организаторам провокаций и конфликтов.Помимо скрытого проявления агрессии Трамп не брезговал вводить и санкции, открыто показывая своё отношение к России и Путину.

Но, похоже, что эпатажному американскому правителю мало и он изыскивает все способы для наказания «неугодных».

Уже давно ходят мнения, что по заказу Дональда Трампа в России случаются взрывы и другие волнения — американец как бы намекает Владимиру Путину, что зря он с ним связался и нужно было не мешать Америке захватывать Сирию, а держаться подальше от США и заниматься своими делами, интерпретирует конспиролог.

Также политические обозреватели уверены, что США могут быть причастны к информационной войне в России: эксперты высказывают мнение, что американский лидер купил авторитетные медиа издания и с помощью них пытается манипулировать сознанием российских граждан, сея в них недовольство нынешней политической властью.

В итоге, эксперты пришли к единому мнению, что США мстит России терактами и санкциями за «отобранную» Сирию и делает такие шаги не только ради денег.

Однако, Владимир Путин всеми силами пытается уладить российско-американский конфликт и пробует предпринимать безопасные методы переговоров и компромиссов, не переводя агрессию в настоящую войну, которая может причинить колоссальный вред не только правительству двух стран, но и жителям, которые их населяют эти страны.

«Трампка боится потерять уже власть, ему не до Сирии», «Бешенство Т страны», «Трампа не знает границ», «Он бизнесмен, но не политик», «Сирию отбили, утёрли нос пендосу», «Пусть нефть у себя качает, а не лезет в чужие страны», - пользователи высказали своё мнение относительно политики Трампа.