Эксперт предсказал превращение людей в киборгов

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В Китае открыли отель, где вместо людей уже работают только роботы. Эксперты уверяют, что такие сотрудники более эффективны и могут занять все места.

Генеральный директор компании по производству «умных» протезов Илья Чех (Россия) рассказал, что перспективы развития робототехники в мире очень велики, особенно актуально это для Японии, Китая и других стран Азии. Еще одним из перспективных направлений эксперт видит развитие медицины в направлении киборгизации людей.

Напомним, что киборгизация – внедрение в организм человека разной сложности механических и электронных компонентов, которые помогают функционировать всему организму. Такие изменения на сегодняшний день уже стали неизбежностью, но вот теперь перед обществом встал вопрос морально-этической составляющей данного процесса.

Чех уверен, что возможности современной науки в скором времени дадут нам шанс с помощью фармацевтики вылечивать болячки, которые не поддаются лечению сегодня, а с помощью генетики выращивать новые органы. И, конечно, использовать кибернетические органы и конечности. На сегодняшний день очень важно правильно подойти к развитию этих технологий, чтобы избежать катастрофического сценария событий, при котором человечество будет сегрегировано.

Робототехнические технологии в медицине, как и любые другие высокие технологии, дают естественное конкурентное преимущество тем людям, компаниям и государствам, которые их используют. Футуролог предсказал превращение людей в киборгов, что становится все реальнее.