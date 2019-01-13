Путин любит Кабаеву: Как нагадать суженого в Старый Новый год на примере президента России

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В 2019 году древние обычаи позволяют гадать с 5 января и вплоть до Крещения (19 января). В период Святок девушки активно ищут себе жениха. Мы расскажем, что делать дамам, жаждущим «окольцевать» едва ли не лидера россиян.

Если вы верите в знаки судьбы, но не желаете узнавать, какие приключения, в частности, любовные, приготовил вам 2019 год путем традиционного поедания вареников с коварной и не очень начинкой, рекомендуется использовать менее экстремальные методы гадания.

Сосредоточимся на прогнозах на личную жизнь, ибо чувство любви люди всегда превозносили над деньгами и прочим материальным достатком. Самый простой способ узнать, отвечает ли милый вам взаимностью - это взять ромашку и просчитать пресловутое: «Любит, не любит». Однако обзавестись цветком морозной зимой не так то и просто, к тому же, интрига от такого гадания - минимальная.

В грядущий Старый Новый год можно воспользоваться весьма интересной древней оккультной считалкой. Для этого, к традиционной паре «Любит, не любит» добавляем: «Обнимет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет». Вместо бумаги вам понадобятся простые листок и ручка.

Итак, выучив считалку и вооружившись канцелярией, пишем свое имя и фамилию рядом с именем и фамилией возлюбленного. Показано на примере президента России, как нагадать суженого. Ни для кого не секрет, что за последние 10 лет в новостях о личной жизни Владимира Путина фигурировало лишь одно имя - Алина Кабаева. Лидер россиян не рассказывает никому, что у него было или не было с экс-гимнасткой. Посмотрим, скажут ли имена предполагаемых любовников.

Пишем: Владимир Путин + Алина Кабаева. Начинаем счет на каждую букву: «В» - любит, «Л» - не любит, «А» - обнимет и так далее. Примечательно, «+» не считаем. По итогу получится, что Путин любит Кабаеву. Сразу ответим на немой вопрос: эта считалка не расскажет вам, является ли незадекларированная 120-метровая московская квартира за $1 млн Алины Маратовны любовным подарком Владимира Владимировича.

Если и считалка с именами вас не устроит, то можете побросать сапожок за порог или опустить на дно стакана с водой кольцо на нитке. Во втором случае, сколько раз кольцо ударится о стенки стакана - через столько лет девушка и выйдет замуж.

Как видите, способов подарить себе вдохновение на весь 2019 год очень много. Даже если результат гадания вас не устроит, не расстраивайтесь и всегда помните, что любой прогноз должен подкрепляться решительными действиями.