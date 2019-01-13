«Столкновения не избежать»: NASA показало угрожающий Земле астероид

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Если не предпринять соответствующие меры, то уже в следующем веке Бенну упадёт на земную поверхность и, вероятно, уничтожит всё живое на нашей планете.

Ещё с древних времён люди говорили, что рано или поздно наступит день Армагеддона. Конец света считали неизбежным, в первую очередь благодаря религиозным догматам. Поскольку все апокалиптические учения основывались на пересказах слов названных пророков, то и описание Армагеддона всегда было абстрактным и туманным. Вместе с тем, с развитием науки и технологий учёные также заговорили о приближении конца света, однако их объяснения Апокалипсиса было гораздо более прагматическим и в какой-то мере «осязаемым». В качестве примера приводится доказанный факт падения астероида, который некогда истребил динозавров.

Сегодня, несмотря на многочисленные предупреждения о Нибиру и прочих угрозах, NASA, а также прочие подобные организации не спешат пугать людей заявлениями о неизбежном конце света. В то же время исследователи осторожно предполагают, что подобный сценарий на самом деле возможен уже в ближайшее время. В частности, роль палача для человечества может сыграть астероид Бенну, столкновение которого с Землёй прогнозируется уже в следующем веке. 500-метровое астрономическое тело весом 87 миллионов тонн, по утверждениям ряда учёных, находится на пути к нашей планете.

При этом, как избежать рокового столкновения, учёные пока не знают. Ожидается, что Бенну может ударить по Земле 25 сентября 2135 года. Энергия от такого столкновения будет в 80 тысяч раз мощнее, чем взрыв американской атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году. В этой связи данный объект представляет для NASA огромный научный и практический интерес. Для изучения Бенну в конце прошлого года к нему отправился аппарат агентства Осирис-Рекс, который уже получил ряд снимков. Накануне NASA показало угрожающий Земле астероид на фото.

На снимках, опубликованных на сайте агентства, можно рассмотреть поверхность Бенну, а также изображение объекта по отношению к Луне и Земле. Исследователи планируют осуществить высадку на астероид в 2020 году, чтобы взять образцы с его поверхности. В перспективе есть также планы устроить взрыв на Бенну, чтобы попытаться изменить траекторию его движения, тем самым избежать столкновения, однако, как осуществить это на практике, никто не знает.