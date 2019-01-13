Ничего личного не осталось: Продукция Apple «сливает» личные фотографии и видео во Всемирную паутину

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Пользователи сети пожаловались, что в сеть просочились интимные фотографии и видео с планшетов, смартфонов и Макбуков обычных пользователей продукции «яблочка».

Самые надежные и не менее «распиаренные» флагманы Apple оказались далеко не безопасными для общения и хранения личных персональных данных и файлов. Так пользователи продукции массово пишут в одном известном паблике ВКонтакте, что появилась некая программа «The visible», которая сливает фотографии и видео во Всемирную паутину именно с продукции Apple.

Она устанавливается самостоятельно и автоматически при подключении к сети Интернет и передает данные в общую массу для всеобщего обозрения. Подписчики группы заявили, что ничего личного не осталось и они действительно разочарованы в продукции. Теперь молодые девушки и парни должны быть более осторожны со своими творческими начинаниями в виде фото и видео, которые могут стать не только компрометирующими, но и убийственными для некоторых.

Такие «сливы» были зафиксированы исключительно в «яблочке», а вот другие компании таким «похвастаться» не смогли к счастью. Напомним, ранее стало известно, что пользователи были подвержены «вскрытию» переписок в известных социальных группах и пабликах со смартфонов и планшетов компании, а теперь автоматически выгружаются в Интернет и файлы пользователей.

Так в социальной группе девушка рассказала, что из-за своего нового смартфона Iphone 10 Max — она стала жертвой маньяка, который нашел ее фотографии в одной из соцсетей и вышел на связь по мобильному номеру. Он стал писать ей различного рода неприятные вещи и искать встречи.

Девушка обратилась в полицию и сейчас боится лишний раз появится на общественности. Случай «слива» как оказалось далеко не единичный. Еще одной «жертвой Apple» стал женатый мужчина, который скрывал от своей супруги связь с молодой студенткой. Попавшие в сеть фотоснимки не только довели до развода, но и девушке пришлось отчислиться из-за нападок со стороны руководства института.

Судя по всему, программа «The visible» стала одной из разновидности вируса исключительно на Apple и сейчас выдает все секреты обычных пользователей, который хотели оставить в тайне некоторые моменты своей частной личной жизни.