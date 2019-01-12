«Желаемое за действительное»: Люди с надеждой ждут конца света - мнение

Сегодня, 13:30

Конец света стал для людей самым ожидаемым «мероприятием» за последнее время. Всюду только и обсуждают то, что скоро Земля столкнется с Нибиру, или Солнце взорвется, или Солнце погаснет.

Предположений остается масса, и все готовы обсуждать эту тему, пытаясь раскопать как можно больше доказательств предстоящего «конца». Множество ученых по несколько раз в месяц меняют даты и время Апокалипсиса, запускают «утки», и наблюдают за реакцией людей, которые активно транслируют и репостят их.

Когда оказывается, что «Нибиру снова не коснулась Земли», наступает разочарование, ясное дело, не от того, что все выжили, а от того, что об этом говорят специалисты, которые наблюдают за космическими делами, и передают информацию дальше людям, не имеющим возможностей самостоятельно разобраться в такой глубокой сфере. Возможно, если бы никто не обращал внимание на то, что пишут об Апокалипсисе, об этом перестали бы говорить и писать, ведь миру нужен интерес и любопытство. С людьми привыкли играть в эти игры, и этим продолжают пользоваться, невзирая на чувства окружающих.

Мнение аналитиков на этот счет таково, что люди ждут конца света с надеждой на то, что ученые их не обманывают. Выходит, что народ готов слушать фантастические истории псевдо-специалистов, коих сейчас много, и принимать желаемое за действительное.

Сейчас в мире есть много возможностей для того, чтобы добиваться всего, чего пожелаешь, а люди предпочитают быть ведомыми, и слушать всё, что скажут «высшие умы» в лице конспирологов, выдумывающих очередные теории после каждого нового открытия от NASA.