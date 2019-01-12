Националистическая политика Лукашенко позволит Белоруссии выйти из-под российского «лоно»

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«Чувствительных вопрос» единства России и Беларуси снова на пике. Из-за постоянного навязывания «единства наций» между Минском, Киевом и Кремлем, «вечный» президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел положение о построении независимости своей нации.

2019-2020 года ознаменуются для белорусов своеобразной перестройкой в культурном, этническом и социальном планах. «Последний красный уголок» постсоветского пространства попытается резко преобразиться, что сам «батька» называет «тяжелым испытанием для всей нации и серьезной проверкой».

Отношения двух нация обострились после предложения российской стороны, чтобы республика Беларусь вошла в состав России «шестью областями» для более выгодного экономического сотрудничества, на что Минск отреагировал крайне негативно и попросил Кремль «умерить свои империалистические замашки», сравнив их с Германией 40-х годов.

Сейчас, большая часть белорусской нации говорит на русском языке, а культурная составляющая страны «расписана» в стиле русско-советской тематике. Даже официальное название республики Беларусь употребляется как Белоруссия, что у всех, включая западные страны, ассоциируется с Россией.

«Путинская шестерка» - заявил как-то украинский чиновник о Лукашенко, когда с подачи батьки была отвергнута резолюция по Крыму в ООН.

Националистические антироссийские взгляды Лукашенко достигли своего апогея. В социальных сетях не раз проводилось сравнение с Дуче — итальянским диктатор, взгляды которого основывались на политической философии Никколо Макиавелли , которые тот изложил в трактате «Государь». «Не зря Путина часто сравнивали с австрийским художником и коллегой Дуче», - иронично отписываются пользователи социальных сетей.