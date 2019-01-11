«Ты спутал, батя»: Для удержания захваченной Украины в повиновении потребуется 70% бюджета РФ – первый украинский президент Кравчук

Сегодня, 19:48

Да, и ещё держать на «оккупированной территории» более половины своего военного потенциала. В противном случае «гордые украинские хлопцы», покинув промокшие схроны, быстренько возьмут всё «взад».

Возраст, конечно, играет свою роль, но то, что начал городить первый украинский президент Кравчук, может свидетельствовать лишь об одном. Он совсем плохой. Чего стоит лишь одно его высказывание о том, что для удержания Украины в повиновении потребуется 70% бюджета РФ.

«Ты спутал, батя», как ранее пел Высоцкий. Этих огромных средств может и не хватить. Однако вовсе не на эти цели, а на восстановление полностью разрушенной после бесовских плясок 2014 года страны.

Видимо уже сказывается старческий маразм, а, скорее, среда обитания. Ровесники Кравчука в российской политике вполне адекватны.

А ведь Кравчук был с отличным советским образованием, принадлежал к высшей советской партноменклатуре. Должен бы понимать, что к чему. Однако, видимо, «украинизм» - это очень заразно. Люди начинают жить в ирреальном мире. По крайней мере, говорить, как будто бы так происходит.

Впрочем, немного здравого смысла Кравчук сохранил. Он уверен, что Владимир Путин не начнёт военного вторжения на Украину, понимая «какие его ожидают последствия», и станет лишь «генерировать угрозы».

А дальше «Остапа вновь понесло». Россия может военной мощью захватить Украину, но никогда не сможет с ней справиться. Пример – она не может справиться даже с Крымом.

«Ты спутал, батя». Супермост через Керченский пролив – это что? Строительство автомагистрали «Таврида» - это о чём? Или пресловутое «татарское сопротивление». Съезди, посмотри. Может, найдёшь.

Далее очередной «бзик», который выдал Кравчук. После захвата Украины, нужно ещё будет её заставить жить так, как хочет Путин. Это как? Чтобы заводы начинали работать, медпомощь развивалась, в домах было тепло и, даже (украинцы уже не верят в это), горячая вода.

Чтобы можно было гордиться достижениями развивающейся науки и культуры. Без «пены», конечно не обходится. И в России разрушенное восстанавливается очень долго. А по Украине за последние 5 лет вообще, как Мамай прошёлся.

Вот против всего этого, со слов Кравчука «мы будем биться до последнего». В общем-то был уже один, обещавший пулю в лоб, если всё пойдёт нечестно. Украинская реальность. Наворовал Сеня-кролик по-быстрому два лярда (не ошибка) зелени на посту премьера и продолжает сидеть в Раде.

Подавляющее большинство других, выкрикивающих патриотические лозунги, абсолютно такие же.

Большинству жителей Украины этот режим надоел уже до чёртиков. Однако, и пропаганда делает своё дело. У нас демократия (да ну?), а там диктатор Путин.

При этом Украина продолжает оставаться уникальной страной (скажем так). Здесь имя президента РФ упоминается намного чаще собственного. И не только в негативном смысле.

Устали украинцы от махновщины. Собственно, так уже было 100 лет назад. То, что Украина просуществовала дольше, чем разные там УНР, свидетельствует лишь об одном. Ей это позволили. Возможно, украинские политики это осознают в подсознании, но язык уже закостенел и выговаривает только заученные слова и фразы. Возможно, этим следует заняться не только филологам, но уже и психиатрам.

А в очагах реального возможного сопротивления в «Западени» сами же потомки бандеровцев зверски и массово вырубают леса. Видимо, чтобы не мешали видеть, когда нужно драпать.