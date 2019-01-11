«Обет молчания Nasa?»: Найден материал инопланетных Мультивселенных на МКС - учёные

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Nasa не удалось скрыть находку, секретность вышла из-под контроля.

Секретный биологический материал был обнаружен на борту станции МКС. Источник информации был доставлен на Землю для исследования. Сложные молекулярные структуры представляют из себя перемещающиеся круги. Мнения ученых разделились на этот счет.

Под микроскопом стало ясно, что 5 колец в строгой закономерности вращаются по кругу и вокруг своей оси.

Самым широко известным и сенсационным заявлением стала теория о инопланетных Мультивселенных. Многие прильнули к теории Бесконечных Вселенных. Дело в том, что если пространство и время бесконечны, то они обязательно в какой-то момент повторяются. В случае этой теории, в маленькой клетке может быть бесконечное количество реальностей. Некоторые из копий будут делать то же самое, что и вы сейчас, а мы можем сейчас быть биологическим материалом другой, колоссально огромной копии нас сами, а другие же Ваши копии могут делать совсем иное и иметь другие образы жизни и карьеру, в независимости от размера.

Другие же ученые прибегли к Теории, что Вселенная Пузырь, но не стандартное понятие, а совмещенное с прошлой теорией. Помимо множественных вселенных, созданных бесконечно расширяющимся пространством-временем, другие вселенные могут возникать в связи с так называемой теорией “вечной инфляции”. Пузырь может также быть и в Мультивселенной клетки. На фото видна схожая с теорией форма. Известно, что кольцевая форма и быстрое движение все же оставляют большую загадку для ученых. Официальной версии пока нет.

Причиной стало неразглашение Nasa информации о материале. «Обет молчания что ли приняли Nasa?», - пошутили и разозлились мировые учёные, когда узнали, что управление по аэронавтике опять умалчивает.