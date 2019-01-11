«Telegram стал банкротом»: «Махинации» Дурова помогут спасти инвестиционный проект

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Сооснователь и владелец компании Telegram LLP и месседжера Telegram Павел Дуров заявил о ликвидации своей компании, которая является одним из соучредителей «социальной сети» нового поколения.

Причин для такого поступка было несколько, полагают аналитики. Во-первых, это жесткая необходимость улаживания отношений с российской стороной в угоду инвесторам. По решению Роскомнадзора, администрация компании Telegram LLP должна была в кратчайшие сроки передать ключи шифрования мессенджера и предоставить все данные пользователей по требованию российских властей.

Павел Дуров отказался это делать и не раз пытался обжаловать это решение в международном суде, считая это нарушением закона. Конфликт продолжался довольно долго и в итоге Telegram был заблокирован на всей территории России, продолжая работать через сторонние VPN, а Яндекс, отечественная альтернатива Google, удалил ссылки из поисковиков на скачивание месседжера.

Несмотря на то, что рынок «Телеграма» занимает на территории России не более 7%, по словам Павла Дурова, инвесторы не могли не обратить внимания на конфликт с целым государством, что, теоретически, ставило под удар их доходы. Дабы не сработать себе в убыток, Дурову в кратчайшие сроки посоветовали уладить все недопонимания.

Вторая причина заключается в том, что компания Telegram LLP зарегистрирована как юридическое лицо на территории Британский островов. А по скольку Великобритания выходит из Евросоюза уже в 2019 году, инвестиционному фонду Telegram необходимо передислоцироваться. Желание продолжать работать на территории Евросоюза обосновано их мягкой бизнес-политикой, защищающей предпринимателей от банкротства и имеющий лояльное налогообложение.

И да, чтобы компанию в срочном порядке удалили из общего реестра, компания объявила себя банкротом, предоставив финансовые документы, на которых отмечено, что компания Telegram LLP работала себе в серьезный убыток в течении всего 2018 года.

Тем не менее, по заверению аналитического отдела, подобное решение никак не повлияет на работу самого приложения Telegram и на блокчейн компанию TON, ICO-проект которой собрал более 4 млрд долларов.

Напротив, решение о временном закрытии компании позволит команде разработчиков быстрее наладить процесс и выпустить новый альткоин на рынок, что Дуров обещал выполнить до конца 2019 года. В противном случае, по закону, он будет обязан вернуть деньги инвесторам и выплатить существенные компенсации, после которых компанию и правда можно будет назвать банкротом.