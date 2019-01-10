По соотношению цена/качество китайские телефоны опережают Apple в большинстве стран

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Такие компании, как Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, улучшили характеристики и общее качество, при более доступной цене, чем продукты Apple, что привлекает многих потребителей.

Это крупнейшие бренды китайских смартфонов. Во всем мире - хотя и не в США - они делают бизнес мобильных телефонов жестоко конкурентоспособным. На этой неделе, после того, как Apple предупредила о разочаровывающих продажах iPhone в Китае, отраслевые обозреватели заявили, что основным виновником являются устройства китайских брендов.

По мере того, как рынок телефонов в Китае достигает насыщения, а продажи в целом сокращаются, производители аппаратных средств в стране стремительно и все больше завоевывают поклонников в таких местах, как Франция, Германия, Индия и Юго-Восточная Азия, где потребители считают, что телефоны должны делать практически все, что делает iPhone, за небольшую часть стоимости американского продукта.

Во многих странах, включая Китай, Apple располагается на рынке самых дорогих телефонов. Но такие компании, как Huawei, начали делать в других местах то, что они делали в Китае, конкурируя с iPhone и заманивая клиентов сравнениями цена/качество, которые заставляют их переосмыслить покупку фирменного продукта Apple.

Разница в стоимости заметна: в Китае цена iPhone XR составляет около $950, а топовые телефоны Huawei стоят около $600, сопоставимые модели Xiaomi - еще дешевле. IPhone XS стоит около $1250.

Такие компании, как Huawei и Oppo, улучшили характеристики и общее качество, которые соблазняют многих состоятельных китайцев, говорит Мо Цзя, аналитик из Шанхая из исследовательской компании Canalys. Агрессивные кампании китайских брендов в области маркетинга и продаж в Европе показывают, что компании считают, что потребители, которые традиционно использовали iPhone, предпочтут их.

«Может быть, этого не произойдет в этом или следующем году, - сказал Цзя. - Но Huawei движется в этом направлении».

Преследуя европейский рынок, компания Huawei в настоящее время является № 2 продавцом смартфонов в мире и вышла далеко за пределы магазина телефонов. Huawei спонсировала летние концерты в Греции, объединилась с федерацией баскетбола Литвы и поддержала «Китайский фестиваль» в Кельне, Германия. Vivo выступила спонсором прошлогоднего чемпионата мира в России.

Xiaomi, базирующаяся в Пекине и основанная в 2010 году, похоже, появилась из ниоткуда, став мобильным брендом № 4 в Европе в начале прошлого года, согласно Canalys. Производитель гаджетов также стал лидером продаж телефонов в Индии, открыв сотни магазинов в сельской местности.

Клеман Блез, 25-летний банкир с севера Франции, имеет iPhone для работы и Xiaomi в качестве личного телефона. Он сказал, что ему нужно заряжать устройство Apple «все время», но Xiaomi может проработать два дня без зарядки.

«У нас есть ложная, предвзятая идея, что китайские бренды не так хороши, что их продукция низкого качества, - сказал Блез. - Разрыв в ценах усиливает опасения. Но за 150 евро чем вы рискуете в любом случае?»

Китайские производители телефонов не добились подобных успехов в США, где правительство годами работало над тем, чтобы помешать продаже смартфонов и оборудования телекоммуникационных сетей Huawei, после того как в 2012 году запрос Конгресса признал Huawei потенциальным средством кибершпионажа со стороны правительства Китая. Администрация Трампа призвала западных союзников поступить так же. При этом по соотношению цена/качество китайские телефоны опережают Apple в большинстве стран.

В Китае доля Apple на рынке сокращается, компания продолжает занимать 5-е место по поставкам смартфонов, по данным исследовательской фирмы Counterpoint.

Сегодня крупнейшим продавцом смартфонов в материковом Китае является компания Huawei, чья линейка телефонов включает в себя устройства среднего класса и более дорогие модели. Следующие позиции принадлежат Vivo и Oppo одной и той же китайской материнской компании. А затем идет Xiaomi, чьи телефоны, умные домашние устройства и даже кроссовки имеют страстную фанатскую базу.

Samsung, продающий больше смартфонов по всему миру, чем любой другой бренд, занимает всего около 1% рынка в Китае.