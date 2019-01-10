«Взрослый отдых»: Гусева после разрыва с Киркоровым «пошла по рукам» - сеть

Сегодня, 07:50

Катя удивила своих поклонников чрезмерной любвеобильностью со стороны мужского пола.

Катюша на днях выложила пост о своем отдыхе в солнечной Доминикане, фолловеры надеялись увидеть на фото Филю, но увы этого не случилось. «С Филиппом фсё что ли?», - задаются вопросом фанаты.





«Несколько месяцев повстречалась с Киркоровым, а потом пошла по рукам от мужчины к мужчине, сначала это был спортсмен Владимир Минеев, затем снова Филипп, после «просто друг», а теперь и вовсе трое мужчин.», - высказались в сети наблюдатели. Гусева после разрыва с Киркоровым «пошла по рукам», уверены пользователи.

Отвечая фолловерам в своих комментариях Катерина намекнула о «взрослом отдыхе». И что с дочей Ариной полетит отдыхать отдельно. Гусева, сияет от счастья в компании стольких мужчин в коротеньком, беленьком платье. Как утверждают эксперты в этом: «Если надевать беленькое платье, то быстрее выйдешь замуж».

«Видимо приняла на заметку Екатерина», - предположили поклонники.

«Совместные прогулки по пещерам, попивание кокосиков - все это наталкивает на неоднозначные мысли», - говорят хейтеры.

«Гусева ушла от Киркорова, поскольку у артиста слабая потенция, а главной цели она уже и так добилась.», - бытуют мнения в социальных сетях.

«Добилась», но машину сама себе подарила работала на износ»», - призналась Гусева.

Подписчики предполагают, что король эстрады и вовсе скуп на такие подарки. В данный момент Филя от переживаний улетел в Америку со своими детьми, а проводят они время в Диснейленде.