Крик: Темные секреты загадочной картины Эдварда Мунка раскрыты

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Картина Эдварда Мунка «Крик» - один из самых знаковых образов в искусстве, описанный как Мона Лиза своего времени.

Но она также является одной из самых тревожных и вечно загадочных. На картине, написанной норвежским художником-экспрессионистом в 1893 году, изображен человек, идущий по мосту на закате и держащий свою голову руками с мучительным выражением ужаса.

Преследующий образ был скопирован и пародирован на всем, начиная от футболок, носков, салфеток и заканчивая Симпсонами. Но теперь темные секреты картины «Крик» будут раскрыты на новой выставке в Британском музее в Лондоне.

Картина будет выставлена ​​в апреле, и куратор Джулия Бартрум говорит: «Мы надеемся поднять завесу над глубоко личными и эмоциональными работами автора».

«Крик» - не одно полотно, а четыре. Мунк создал версии картины в цветном стиле, пастели и черно-белой литографии. Возможно, картина основана на перуанской мумии. Примерно в то же время, когда она была нарисована, мумифицированная фигура воина чачапоя была обнаружена у реки Уткубамба в Перу. С руками, сцементированными по обеим сторонам рта, с открытым визгом ртом, мумия имеет поразительное сходство с «Криком» Мунка. Искусствовед Роберт Розенблюм полагал, что Мунк нашел вдохновение в мумии, когда она демонстрировалась на выставке в Париже. Картина вдохновила появление маски убийцы в фильме «Крик» Уэса Крейвена.

Директор франшизы популярного фильма считает «Крик» одним из своих любимых произведений искусства и сказал: «Это классическая отсылка к чистому ужасу XX века или, возможно, просто к человеческому существованию».

Картина может быть навеяна депрессивными мыслями. Она была написана, когда Мунк был сломлен, находясь с разбитым сердцем из-за неудавшегося любовного романа, и боялся развития психического заболевания, которое случалось в его семье. Мост через фьорд в Осло, изображенный на картине, был известным местом - в пределах слышимости скотобойни и психиатрической больницы, где проживала шизофреническая сестра Мунка. Картина «Крик» повлияла на «Доктора Кто». В серии 2011 года Доктор впервые столкнулся с инопланетянами, угрожающими Вселенной. Исполнительный продюсер Стивен Моффат признался, что вид этих ужасающих созданий был частично вдохновлен «Криком» Мунка. 6. Картина была украдена дважды. Первая кража произошла в день открытия зимних Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере. Воры приставили лестницу к окну Национальной галереи в Осло, забрались внутрь и унесли картину. Они были так довольны легкостью этого преступления, что добавили оскорбление к грабежу, оставив записку с надписью «Спасибо за плохую безопасность». К счастью, картина была найдена ​​в течение трех месяцев.

Вооруженные бандиты снова украли ее в 2004 году. В дерзком ограблении при дневном свете двое мужчин в масках ворвались в музей Мунка в Осло и убежали с «Криком» и «Мадонной». В мае 2006 года трое мужчин были осуждены за кражу. Но, несмотря на то, что город Осло предлагает огромную награду, картины не были найдены.

M&M’s были использованы в качестве посредника для ведения переговоров. В августе 2006 года Mars, Inc. приняла участие в усилиях по розыску (в качестве маркетинговой уловки для продвижения нового бренда M&M’s из темного шоколада). Наряду с рекламой с изображением красного M&M’s, играющего классики на иконической картине, Марс предложил сладкую награду.

Спустя всего несколько дней после начала акции осужденный сообщил о местонахождении пропавших картин во время сделки о признании вины, попросив посещения супруги и ​​2,2 тонны конфет. Тем не менее, Марс решил, что если кто-то получит приз, то это должны быть норвежские власти. Полиция решила, что будет лучше, если деньги пойдут в музей Мунка.