Жестоко и необдуманно: Пока Дакота сидит на депрессантах - Соколовский замаливает грехи перед дочкой

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Рита «ушла в себя» для восстановления душевного равновесия. Тем временем, Влад Соколовский наслаждается общением с дочкой, которой дарит подарки и «тискает» в отсутствии мамы.

Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились на музыкальном проекте «Фабрика Звезд» в 2007 году, только в 2015 году у пары завязались серьезные отношения. Им пророчили красивую любовь и какое-то время они следовали этому пророчеству. Влюбленные сыграли шикарную свадьбу, а в 2017 году у них родилась прекрасная дочь Мия. Рита и Влад казались безумно счастливыми родителями, но идеальная семья рухнула в один миг, как карточный домик.

Когда малышке было всего 10 месяцев, Рита узнала об многочисленных изменах любимого мужа. Ей стало известно, что любовниц было десятки, большинство из них были знакомые семьи, вхожие в дом. Потрясением, также стал тот факт, что Соколовский не переставал изменять, когда они женились, когда Рита вынашивала ребенка и когда дочке было несколько дней от роду. Родственники и близкие друзья знали о похождениях Влада, но скрывали это от Дакоты. Такой удар певица не смогла перенести самостоятельно. Оставшись одной, на руках с маленькой дочкой, её мир разрушился в одночасье - это было жестоко и необдуманно со стороны Влада. Она обращалась к психологу, длительное время принимала антидепрессанты, но к сожалению справится с предательством, так и не смогла. Недавно певица предупредила поклонников, что на время пропадет из соцсетей. Рита решила отправится на остров Бали, чтобы восстановить своё душевное равновесие. Получается сейчас, что пока Дакота сидит на депрессантах - Соколовский замаливает грехи перед дочкой.

Соколовский, тем временем одаривает дочку подарками и пытается стать для неё хорошим отцом.

Пользователи сети разделились на два лагеря: одни считают, что Соколовский и Дакота сойдутся, другие, что в их отношении поставлена точка. К какому из этих лагерей относятся сами Рита и Влад – неизвестно. В итоге из-за предательства Соколовского, десятимесячная дочь лишилась счастья расти в полноценной семье.