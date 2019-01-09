Нибиру затаилась: Что же значат пророчества Ванги

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Апокалипсис, предсказываемый многими на самый Новый год, к счастью, не состоялся. Более того, после него в мире пока относительно продолжительное затишье.

Даже катаклизмы «поуспокоились». Уфологи связывают это с целым рядом факторов. С одной стороны, Нибиру, попросту затаилась, с другой, альтернативные учёные пытаются разгадать, что же значат пророчества Ванги.

Ясновидящая однозначно предсказала, что 2019-й станет годом катастроф. Также она дословно сказала, что видит, как «Земля возмутится». Однако никаких пояснений этому нет.

Ранее предполагалось, что это обозначает ответ планеты на неразумные действия человека. Сейчас уфологи думают, что всё намного серьёзнее. Пророчество Ванги могло касаться именно Нибиру. Вряд ли она могла знать о Планете-Х, а вот предчувствовать её появление – вполне.

Впрочем, для человечества это не предвещает ничего хорошего. Если возмущение Земли будет направлено против её предполагаемого убийцы, это вызовет необходимость выплёскивания против Нибиру невообразимого количества энергии. Возможно, всей, которой ныне располагает наша планета.

Это будет означать конец всему живому на планете. Уфологи надеются, что до этого не дойдёт и Планету-убийцу «сдержат» ранее.

Однако любой, кто следит за событиями в мире, вполне мог обратить внимание на странный факт. Насколько осенью и зимой прошлого года активизировались супервулканы и тектонические трещины, не говоря об уходящих под воду островах, настолько сейчас всё приостановилось.

Ранее в военных действиях это называлось «затишьем перед бурей». Не исключено, что к такому маневру перед ней прибегли и ныне противоборствующие глобальные стороны конфликта.

Видимо, они оценивают возможности противника и проводят глубокую разведку его сил. Ничем иным уфологи не могут пояснить то, что Нибиру затаилась и лунные инопланетяне, чья цивилизация, похоже, создала нашу планету, прекратили активную деятельность. Земля, судя по всему, также занимается накапливанием сил перед возможной предстоящей битвой. Не исключено, что последней.

Уфологи надеются, что Нибиру осознает, что перед ней превосходящие силы и откажется от своих намерений, хотя бы временно.

А вот если стороны ожидают прибытия подкреплений, тут уже землянам рассчитывать будет не на что. В случае конфликта между этими цивилизациями в нашей системе, её ожидает планетарный взрыв.

Однако в пророчестве Ванги было именно «возмущение Земли», а не её страшное превращение в космическую пыль.

Поэтому катаклизмы на планете могут показаться «сладкой карамелькой».