«На грабли Матильды»: Шнуров и Абрамова разводятся из-за измен и алкоголя - Сеть

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Эпатажный шоумен и певец Сергей Шнуров пребывает в депрессивном состоянии. Вероятно, брак звёздной четы трещит по швам и готов разорваться в любую минуту. Киноактёр снова уходит в запой и не радует своих фанатов новым творчеством. Сейчас Сергей в эмоциональном упадке и полном безразличии ко всему: усталое и помятое лицо, прибавившее 10 лет к возрасту артиста, небритая щетина и серая помятая кофта бесформенного вида. Выражение лица певца излучает какую-то потерю и опустошённость. Единственной причиной такого состояния являются измены жены, которая ещё не нагулялась и нашла себе новое увлечение «побитому и потасканному» Шнурову, а именно изменяет своему мужу с другими ровесниками, рассказали в сети.

Ольге Абрамовой всего 28 лет и она ещё не готова к серьёзной жизни и отношениям, а развестись с мужем её не позволяет статус и отец, который серьёзно относится к выбору дочери и не стерпит легкомысленности своего ребёнка.

Аноним сообщает, что не раз замечал девушку, очень похожую на Ольгу, которая находилась в компании солидного мужчины, мило кокетничая и флиртуя с ним.

Вот Сергей и запил, не выдержав очередного предательства со стороны близкого человека. Шнуров не раз уже говорил, что завязывает с алкоголем и перестаёт пить, но видимо, новости об изменах его жены настолько обескуражили и разочаровали певца, что он не смог удержаться и снова поддался влиянию зелёного змия.

Предыдущий брак Шнурова закончился разводом из-за возможной измены Матильды, а сами поклонники не раз уличали её в адюльтере. Тогда бывшая жена отсудила у мужа достаточно крупную сумму денег и ушла к другому мужчине с хорошим приданным. На слухи об измене Сергей ничего не ответил и воздержался от каких-либо комментариев. Однако, лицо знаменитости выдало всю грусть от расставания с любимым человеком.

«Дал слабину», «Серёга, остынь и отложи стакан», «это всё слухи, она верна тебе», «А свою-то жизнь зачем в алкоголе вымачивать?», «На грабли Матильды наступает», «Шнуров и Абрамова разводятся из-за измен и алкоголя и меня не переубедить», - преданные поклонники обеспокоены душевным состоянием артиста и пытаются поддержать своего кумира.