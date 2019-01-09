«Мамочка, помолись за меня!»: Аутоиммунная болезнь Темниковой прогрессирует и вызывает депрессию и безысходность – фанаты

Сегодня, 04:59

Красная волчанка поражает певицу все сильнее, из-за депрессии девушка стала больше общаться со своими поклонниками. Фанаты искренне сочувствуют девушке.

Все началось еще месяц назад, когда в сети активно обсуждали зависимость Елены Темниковой, ее усталый взгляд и постоянную хандру. Тогда певица заявила: «У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть». Это вызвало триумф в профиле, ведь ее слова о том, что проблемы с лицом – лишь малая часть, свидетельствует о том, действительно серьезном заболевании.

Медицинские работники определили, что возможно болезнью является красная волчанка, что полностью оправдывает подавленность Темниковой. Самой опасной формой недуга является системная, которая повреждает даже плаценту во время беременности, вследствие чего приводит к задержке роста плода или его гибели. Аутоантитела способны проникать сквозь плаценту и вызывать неонатальную (врожденную) болезнь у новорожденного. При этом, у малыша появляется кожный синдром, который проходит спустя 2-3 месяца. В интернете активно обсуждаю возможную болезнь Елены, а плохое настроение и депрессии могут быть отчасти связаны и с возможной потерей ребенка.

Заметим, что ранее певица никогда не общалась с фанатами, сейчас же она пытается ответить на все положительные и поддерживающие комментарии.

«Мамочка, помолись за меня!», - читают между строк пользователи в глазах певицы. Улыбка на лице и косметика все равно не могут скрыть боль в лице замечательной певицы и мамы Елены Темниковой.