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Странная и необъяснимая смерть британского представителя альтернативной науки в Варшаве, более трех лет волновала общественное мнение. Тем боле, что были известны цели поездки британца в Восточную Европу.

В настоящее время, тайна смерти конспиролога, Макса Спайдера, который занимался связями земных представителей оккультных учений с инопланетными «эмиссарами», раскрыта. Однако, на официальном уровне, никогда не будет озвучено, что сатанисты, которыми перед своей смертью интересовался Спайерс, подчинены пришельцам. Обстоятельства смерти Макса вполне описаны мировыми средствами массовой информации. Несмотря не закрытость темы, известно, что в Варшаве конспиролог, который не злоупотреблял спиртным и прочими препаратами, вдруг почувствовал тошноту, а затем его вырвало черной жидкостью. Позднее, эксперты подсчитали, что количество исторгнутой субстанции, неизвестного происхождения из желудка погибшего, превышало два литра. Кстати, незадолго до смерти, Макс написал своей матери, чтобы она не верила слухам о его внезапной гибели.

Уфологи, спустя некоторое время начали собственное расследование. При этом выяснилось, что Спайдер, несмотря на свою довольно узкую научную направленность, вдруг занялся сектами сатанистов именно в Восточной Европе. Один из друзей конспиролога вспоминает, что тот позвонил незадолго до гибели и попросил проверить некие сведения. Коллеги Спайдера, по-прежнему не собираются откровенничать, однако, после утечки информации стало известно, что многие секты уже давно подчинены пришельцам, которые хотят вместе взять власть на Земле.