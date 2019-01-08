Рождественское откровение: Пришельцы с Нибиру генно-модифицируют людей – уфологи

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В Новый год Планета Х продолжает будоражить умы людей всё новыми подробностями и событиями. Эксперты сообщают – на самом деле инопланетяне с грозной планеты давно находятся на Земле, более того – проводят регулярные эксперименты на человечестве.

Как рассказывает знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг, у пришельцев на Земле есть секретные базы, существующие уже десятки тысяч лет, ещё из доцивилизованного времени. Укрытия расположены так, чтобы до них было не добраться – на дне океанов, в Антарктике и даже под действующими вулканами.

По мнению специалистов, пришельцы оказали серьёзное влияние на развитие цивилизаций Земли, и продолжают оказывать по сей день. Например, все великие цивилизации древности были основаны при помощи гостей с других планет – Древний Египет, Греция, Шумеры. Это позволяет объяснить, например, строительство архитектурных памятников древности, с использованием технологий, которых человек в то время иметь не мог – например, пирамиды.

Как говорят уфологи, на данный момент рептилоиды с Нибиру глубоко законспирированы в обществе, умеют «оборачиваться» людьми, являются тайными членами многих организаций и мировых правительств. К примеру, древний Масонский орден – организация, контролируемая пришельцами, отсюда и большая закрытость этого общества.

Не чураются инопланетные гости и биологических экспериментов над людьми. Как стало известно от уфологов под Рождество, земляне регулярно похищаются (т.н. «контакты третьей степени») для проведения генных экспериментов. Это подтверждают и некоторые из бывших агентов ЦРУ, имевших опыт контактирования с пришельцами.

Пока доподлинно неизвестны конечные цели таких опытов, но они позволяют объяснить сверхспособности, встречающиеся у некоторых людей. Например, говорит специалист, все экстрасенсы, провидцы, телепаты – результат генной инженерии инопланетян.

Многим из людей после удачных опытов «стирается память», почему они вполне резонно и выдают уникальные способности за свои.