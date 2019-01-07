«Рак»: Кто исцелиться от коварной болезни

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Ученные открыли новый метод в лечении онкологических заболеваний, но он будет не «по карману» обычным людям.

Специалисты всего мира пытаются победить такую панацею, как рак. И как показывает практика, они на верном пути. Но кто исцелится от коварной болезни? Всё больше в средствах массовых информаций появляются статьи о грандиозных открытиях. Ранее использовались три способа: хирургия, лучевая терапия и химиотерапия. Вот только положительных результатов было ничтожно мало. Благодаря новым технологиям медицина движется значительно быстрее. Сенсационным открытием стало использование препаратов на основе малых молекул, генная и CAR-T терапия. Суть данного метода состоит в том, что у пациента берут его же кровь, из которой выделяют особые клетки иммунной системы. Подвергают модификации путем встраивания химерного антиген-распознающего рецептора. Модифицированные T-лимфоциты возвращаются в кровь пациента и уничтожают раковые клетки.

Сейчас проводятся клинические испытания. Сколько они продлятся, неизвестно. В ходе испытаний ученным предстоит выяснить: насколько эффективен и безопасен данный метод, как поведет себя организм потенциально онкобольного после новой CAR-T терапии и какие изменения или мутации приобретет. Люди, которых настигло это коварное заболевание, безусловно будут цепляться за «нить» жизни и применять новшества на себе. К сожалению, простому «смертному» такой шанс вряд ли представится. Вероятнее всего, после успешных клинических испытаний стоить такое лечение будет не дешево, а если «на чистоту», то очень дорого. Варианта три: есть деньги - онкобольной существенно повышает шансы на излечение, есть везение – можно стать участником в рамках клинических испытаний, нет ни того, ни другого - продолжать устаревшие методы лечения, которые зачастую приводят к рецидиву. Ну, а пока государство не позаботится о бесплатном лечении онкобольных, с помощью новейших методов открытия, нам и нашим близким остается «играть в русскую рулетку».