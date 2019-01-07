Повелась!: Лопырева родит от богатого армянина ради обеспеченной старости

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Виктория Лопырева приоткрыла занавесу тайны своей беременности и будущего отца - женатого олигарха Карапетяна.

Известная телеведущая пожертвовала своей семьей ради обеспеченной старости. Когда-то бывшая модель была сильно влюблена в футболиста Федора Смолова. Пара сыграла пышную свадьбу на Мальдивах, но в соответствии с Российским законодательством отношения так и не оформили. Федор не собирался жениться на Лопыревой, из-за этого пара рассталась.

Позже, телеведущая закрутила роман с Николаем Басковым. В отличии от бывшего сожителя Лопыревой, Басков оказался намного решительнее и сделал предложение красивой блондинке. Свадебная церемония была назначена на 5 октября 2017 года, но в связи материальными трудностями возникшими у Николая, было решено отложить бракосочетание. Викторию такой поворот событий сильно разочаровал. Она понимала, что этот брак может сулить трудности и неопределенность и тогда их отношения сошли на «нет».

После неудачных попыток создать семью, Виктория пошла на отчаянный шаг - начала встречаться с женатым мужчиной и забеременела от него. Виктория утверждает, что ее мужчина далек от шоу бизнеса, но отмечает его великодушность. Предполагается, что новым избранником Лопыревой является Самвел Карапетян успешный предприниматель. В 2017 году его состояние составило 2,8 млд долларов.

Подписчики тоже поддержали Викторию в ее выборе: «А от кого им (светстким красоткам) рожать? Только от богатых семейных армян. Эти и детишек не отнимут, и до смерти кормить будут и дитё и мамочку. Своего рода страхование старости. А вот брак таковым не является. Это ещё Бертольд Брехт заметил».

Так, что родив от богатого армянина - Лопырева обеспечит свою старость. Как утверждает Виктория, сейчас она по-настоящему счастлива. Отец ребенка «носит её на руках», заботится и сдувает с нее пылинки. И ее ни сколько не смущает, что она не замужем и спит с женатым.По просту говоря, хейтеры уверены - она повелась на большой кошелек и не дует в ус о несбывшейся любви.