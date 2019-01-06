«Старость уйдет, и люди станут подобны Адамовым детям»: Ванга могла предвидеть колонизацию Земли пришельцами с Нибиру

Сегодня, 14:31

Ануннаки со «звезды смерти» могут стать той самой зловещей силой, с приходом которых на Земле воцарит бессмертие и вечная молодость, правда до этого им, судя по всему, необходимо очистить планету от значительной массы населения.

Всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга обладала действительно уникальным даром предвидения. Эта слепая женщина ощущала мир совершенно по-другому и предвидела много тайн будущего, с которыми еще предстоит столкнуться людям. К ней приезжали за советом со всего мира, а ее предсказания сбывались с вероятностью более 90%. В конце жизни, когда провидице открылись все тайны существования Земли и дальнейшего развития цивилизации, ясновидящая дала человечеству несколько подсказок о будущем, с которыми им предстоит столкнуться в ближайшее столетие. И хотя Ванга никогда не называла точных цифр, она намекала, в каком десятилетии что-то произойдет.

Поклонники дара болгарской предсказательницы до сих пор находят доказательства достоверности ее суждений, которые с невероятной точностью сбываются в современном мире. «Бархатная» революция в Черногории, гибель индийской политической деятельницы Индиры Ганди, смерть Леонида Брежнева и развал СССР, трагедия в Курске и взлет России - она все это предсказала, тем самым не оставив скептикам ни единого шанса. Не обошла вниманием и 2019 год, который со слов провидицы, будет богат на различные события, призванные глобальным образом изменить жизнь на Земли.

Ванга предупреждала, что в канун 20-го десятилетия XXI века «уставшая Земля взбунтуется и много людей погубит». Это предсказание уже начало сбываться, ведь планету стремительно разрушают многочисленные природные катастрофы, в том числе землетрясения, пожары, огненные торнадо, наводнения, ураганы и так далее. Уфологи уверены, что причиной таких процессов стала планета Нибиру, которая максимально приблизилась к нашей планете и губительно раздражает ее своей гравитацией. При этом количество катаклизмов будет расти в геометрической прогрессии, из-за чего все больше людей погибнет.

Вполне вероятно, что именно сокращения численности населения Земли выжидают пришельцы с Нибиру, чем можно объяснить уже несколько несостоявшихся нападений ануннаки, а которых предупреждали специалисты. Не исключено, что они пытаются уничтожить большую часть населения, чтобы люди были неспособны дать им отпор, противостоять и защитить свою планету от их губительного вторжения.

Ванга могла предвидеть колонизацию Земли пришельцами с Нибиру, ведь на склоне лет она предупреждала: «Старость уйдет, и люди станут подобны Адамовым детям». В славянской мифологии Адамовыми детьми называли различную нечисть и неведомую силу. Очевидно, что в силу своего здоровья и особенностей политического режима в те годы провидица не могла открыто говорить о пришельцах, внеземной жизни и массовом нападении космических существ, а потому не могла и не стала напрямую говорить об ануннаках, которые будут страшной угрозой для людей. Однако она ясно предвидела, что в 2019 году на Земле может воцарить бессмертие, вечная молодость и жизнь. Медицина слишком далека от такого серьезного прорыва, и не исключено, что с явлением на Голубую планету пришельцев с Планеты Х здесь воцарит вечная молодость, которая вряд ли принесет ожидаемое счастье людям.