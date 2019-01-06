Явление Foo Fighters во времена ВОВ может оказаться вторжением НЛО

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Загадочные светящиеся высокоскоростные шары в небе несколько лет пугали немецких летчиков, однако до сих пор ученые не могут объяснить происхождение разноцветных объектов.

Согласно официальным источникам, в ноябре 1944 года немецкие летчики впервые сообщили о появлении рядом с самолетами неизвестных объектов, которые очень быстро перемещались, при этом светились разными оттенками, меняя яркость. Пугающие шары летели рядом с самолетами не отставая и сохраняя дистанцию не менее 30 метров, будто отслеживая работу пилотов. Вскоре объекты диаметром от нескольких сантиметров до 2 метров совершали сложные маневры, набирали очень большую скорость и исчезали. Летчики указывали, что объектами будто кто-то управлял дистанционно, иногда они появлялись очень странным образом, и никогда не подавали признаков агрессии, не совершали враждебных действий. Это явление очевидцы назвали Foo Fighters. Оранжевые, белые или красные сферы наблюдали на тихоокеанском и европейском театрах боевых действий. Позже о феномене сообщили экипажи США, Великобритании и Японии, которым также довелось встретиться с шарами.

До сих пор ученые не могут объяснить природу данных сфер, ни одна из предложенных гипотез не нашла подтверждение, а эксперты в области паранормальных явлений уверены, что явление Foo Fighters во времена ВОВ может оказаться вторжением кораблей НЛО. В те времена еще не было гиперзвуковых ракет или высокоскоростных беспилотников, к тому же ни один физический закон не может объяснить феномен. Однако именно так ведут себя пришельцы, а сферические шары по очертаниям, поведению и свойствам напоминают корабли инопланетян.