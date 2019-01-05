«Майя ошиблись на 7 лет»: В США расшифровали древнее предсказание Апокалипсиса на 2019 год

Вчера, 23:31

21 декабря 2019 года произойдёт ряд астрономических явлений, которые смесят полюса Земли, что приведёт к описанному в Библии Армагеддону, считает американец Дэвид Монтенье.

Тема Апокалипсиса с каждым годом приобретает всё большую актуальность. Учёные утверждают, что конец света неизбежен, поскольку циклический порядок вещей предусматривает начало и конец существования всего сущего. Конспирологи видят отовсюду Нибиру и пришельцев, намеревающихся уничтожить жизнь на Земле. Вместе с тем религиозные деятели разных течений усматривают в событиях последних лет предзнаменование Армагеддона.

Многие считали, что тот самый конец света, о котором всё чаще говорят в обществе, должен состояться 21 декабря 2012. Именно на этой дате заканчивается календарь древних Майя. Индейцы считали, что после этого дня на Земле больше не будет ничего, а сам мир канет в лету. Вместе с тем обещанного Апокалипсиса, вопреки всеобщим волнениям, так и не произошло. В этой связи скептики заговорили о том, что майя ничего не понимали в природе этого мира и ошибались, когда предсказывали конец света. В то же время некоторые исследователи уверены, что всё обстоит совсем иначе. В частности, в США расшифровали древнее предсказание Апокалипсиса на 2019 год

Так, к примеру, библейский теоретик Дэвид Монтенье утверждает, что майя просчитались лишь с годами Армагеддона. На самом деле конец света должен произойти по его подсчётам 21 декабря 2019 года. Таким образом майя ошиблись с датой конца света на 7 лет. В 2012 году якобы начался переходный период, предзнаменующий свадьбу Иисуса Христа с его Невестой - правоверными христианами.

Проанализировав данные из различных источников. Монтентье убедился, что многие древние пророки из разных религий сходились во мнении, что в конце 2019 года произойдут ряд астрономических явлений – парад звёзд и планет, которые приведут к сдвигу полюсов Земли. 26 декабря Невеста получит кольцо от Жениха, а 29 декабря свадьба закончится Судным днём. После этого Иисус, по словам Монтенье, заберёт с собой верных последователей, которые будут жить на новосозданной земле под новыми небесами.