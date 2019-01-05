«Made in China Space»: Пекин монополизирует космос, пока Вашингтон и Москва меряются размерами боеголовок

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Китай, благодаря решительным действиям спецслужб, жестко подавивших восстание на площади Тяньаньмэнь, сохранил свой национальный суверенитет и обеспечил дальнейшее развитие. В это же время Горбачев сдал великую страну под негласную оккупацию США.

Казалось бы, дела давно минувших дней, но спустя более трех десятков лет, аналитики, не ангажированные политическим структурами, с тревогой отмечают, что пока Вашингтон и Москва меряются размерами боеголовок, Пекин монополизирует космос. Глобальная политика не интересует руководителей Коммунистической партии Китая, в том значении, в котором принято ее воспринимать на Западе. Вначале Пекин создал такие условия, при которых дешевый экспорт стал в разы превалировать перед дорогостоящим импортом. Насытим мировые рынки своими товарами, Китай сделал следующий шаг, а именно, вошел в космическое пространство.

В 2015 году Пекин небезосновательно заявил, что является третьей мировой державой по количеству пилотируемых космических аппаратов. Начиная с прошлого года, Китай по себестоимости и количеству запускаемых коммерческих спутников опередил все ведущие космические державы. Апофеозом стал запуск зонда «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны. Здесь научная составляющая проекта составляет лишь доли процента. Главным «призом» для Пекина могут стать неисчислимые ископаемые богатства, которые позволят создавать технологии, немыслимые для самых смелых фантастов. Пока Россия и США опомнятся и отойдут от угара вековых противоречий, Китай сможет диктовать свои условия всему миру.