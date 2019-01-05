«Я стану президентом в 2024 году»: Американец заявил, что Барак Обама был агентом ЦРУ

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Так же, как и экс-глава США, мужчина после встречи с пришельцами якобы обладает сверхъестественными способностями, позволившими ему выжить на Марсе и перемещаться сквозь время.

Тема будущего всегда интересовала человечество. В разные времена люди хотели знать, что ждёт их завтра или через столетие. В то же время ни полученные знания об устройстве мира, ни технический прогресс не позволили им приблизиться к тому, чтобы заглянуть в будущее. Между тем, есть мнение, что о будущем могут рассказать люди, которые прибыли в сегодняшний день из времени, где уже есть соответствующие технологии. В частности, в последнее время всё чаще появляются всевозможные обращения от «путешественников во времени», которые повествуют о будущем. В числе прочего многие из них называли имя будущего президента США, коим якобы должен стать мужчина по имени Майкл Макинтош.

Долгое время он был неизвестен и оставался загадкой для общественности, но на днях в YouTube появилось видео, героем которого стал человек, назвавший себя тем же именем. Ролик был опубликован на канале ApexTV. В нём среди прочего Макинтош заявил, что работал на ЦРУ и подтвердил, что действительно должен возглавить США в будущем. «Я, вероятно, стану президентом Соединённых Штатов в 2024 году. Также другой человек, работавший со мной [в секретном проекте ЦРУ] тоже будет президентом в 2032 году», - говорит мужчина, не скрывая своего лица. Отдельно он упомянул экс-главу США Барака Обаму, который также, по его словам, был агентом ЦРУ.

Американец отметил, что стал избранным не случайно. В детстве он якобы встретился с пришельцами, которые наделили его сверхъестественными способностями. Мужчина утверждает, что умеет телепортироваться в любую точку Земли, а также перемещаться на другую планету. Так, по его словам, он даже успел побывать на Марсе. Его партнёром в этой миссии был Барак Обама. Будучи там, Макинтош с помощью своего дара видеть прошлое и будущее, смог выяснить, что на Красной планете ранее жила высокоразвитая цивилизация.









Насколько правдивы слова мужчины, говорить сложно. Сам будущий президент США Макинтош в видео заявил, что готов подтвердить все свои слова, а также вступить в диалог с пользователями сети, оставляющими комментарии под роликом. По словам героя данного видео, он, вопреки усилиям ЦРУ и американского правительства, хочет донести до людей правду о происходящих в мире событиях и подготовить к реалиям.

Напомним, что ранее гость из 2075 года предсказал, что человек по фамилии Макинтош займёт пост президента после Трампа. Последнего, как утверждал путешественник во времени, сместят с должности в порядке импичмента. Вместе с тем он заявлял, что в 2019 году будет развязана Третья мировая война.