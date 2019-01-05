«Промокашка ушел к Глебу Жеглову»: Актеры и зрители скорбят по поводу смерти Народного артиста РФ Ивана Бортника

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Новый год начался с печального известия об уходе из жизни, по определению поэта Владислава Маленко, «последнего великого русского артиста».

Актеры и зрители скорбят по поводу смерти Народного артиста РФ Ивана Бортника. Один из последних сподвижников режиссера легендарной «Таганки» Юрия Любимова не дожил четырех месяцев до своего 80-летнего юбилея. Как грустно замечают поклонники в социальных сетях – «Промокашка ушел к Глебу Жеглову». Действительно, несмотря на множество ролей, сыгранных Бортником в театре и кино, наиболее запоминающимся для массового зрителя стал эпизодический образ урки по прозвищу Промокашка из культового советского сериала «Место встречи изменить нельзя». Бортник был дружен с Владимиром Высоцким, разделяя с ним все его проблемы. Кстати, Высоцкий настаивал на том, чтобы Шарапова в фильме сыграл Иван, но Говорухин отказался и, как оказалось впоследствии, был прав.

Иван Сергеевич умер в пятницу поздно ночью. Как заявила жена актера Татьяна Борзых, смерть наступила в результате оторвавшегося тромба. В конце лета Бортник был госпитализирован с переломом шейки бедра и желудочным кровотечением. Свое последнее интервью актер дал в день своего 75-летия. Это был невеселый разговор. Бортник жаловался на кризис в российском театре и кинематографе. Кроме того, вероятно, актер был стеснен в средствах, потому как не хотел сниматься в кино, поскольку современные сценарии вызывали у него резкую неприязнь. О времени прощания с Народным артистом будет сообщено позднее.