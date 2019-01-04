«Мрачное предсказание писателя и провидца»: Третья мировая война начнется на Луне в 2019 году

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Знаменитый писатель-фантаст Айзек Азимов, один из апологетов популярного литературного жанра, обладал еще и способностями к предсказанию будущего.

В этом многократно убеждались читатели нескольких поколений, которые видели в произведениях автора черты наступившей реальности. Мрачное предсказание писателя и провидца Азимова, сделанное им более 30 лет назад, должно насторожить лидеров развитых мировых стран, которые ради пополнения своих ресурсов, готовят массовые экспедиции на естественный спутник Земли, перспективный, с точки зрения добычи редких ископаемых. Согласно предостережению писателя, Третья мировая война начнется на Луне в 2019 году. Несмотря на то, что в период написания прогноза в мировой науке ничего не знали о наличии на спутнике Гелия-3, который способен перевернуть всю мировую экономику и обеспечить страны дешевой энергией, сейчас предвидение Азимова сбывается с пугающим постоянством.

США, Россия, Китай и Япония уже заявили о своих приоритетах в разработке недр Луны. Два года назад противоречия удалось сгладить благодаря подписанным намерениям о совместной международной программе освоения Луны, со строительством общей орбитальной станции. Однако политическая ситуация последнего года, не оставляет поводов для оптимизма. Действительно, глобальное противостояние стран, может начаться именно в космосе, что неминуемо приведет к рецидиву на Земле. Кстати, некоторые западные издания пытаются перефразировать предсказания Азимова, добавив в них большую долю оптимизма.