«Ябвдул»: Галкин раздел Ивлееву взглядом и назвал её профессионалкой

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В Москве прошла пресс-конференция Муз-ТВ, которая «свела вместе» двух звёзд — Максима Галкина и Анастасию Ивлееву. За короткий промежуток времени ретролюбитель переквалифицировался на любителя «помоложе» и уже успел мысленно раздеть и одеть скандальную блондинку. Но не это апогей чувств к Насте.

Анонимный источник рассказал, что видел Ивлееву и Максима после конференции: «Они флиртовали, смеялись и стояли совсем близко друг к другу, с виду было очень похоже на первое свидание, а не на обычный разговор».

А сам Галкин довольно мило ответил Ивлеевой, назвав её профессионалкой и успел раздеть взглядом, пока его не отвлекли от интимных мыслей. Судя по всему, бес в ребро, а в сердце стрела - эффектная Настя околдовала мужа Пугачевой. И действительно, она внешне чем то напоминает молодую Аллу, а по характеру точно в точь.

Сеть уже давно говорит о том, что между Галкиным и Ивлеевой частенько пробегает не только искра, но и интимная связь — пользователи считают, что Ивлеева мстит Элджею за флирты с другими девушками, а Галкин устал «барахтаться в ведре» и хочет нерасшатанный блок цилиндров.

Всё больше и больше появляется слухов о романе пародиста и артистки, но, вероятно, знаменитости научились скрывать свои чувства и прятаться от папарацци. Ведь есть всего несколько очевидцев, застукавших пару вместе, а также несколько фото и догадки об их отношениях.

«Они ничего так, смотрятся вместе», «Ябвдул Ивлеевой, не больше», «Не больно ему будет там после Пугачевой?», - пользователи прокомментировали новость об отношениях пары.