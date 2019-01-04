«Стена близко»: Трамп пиарится на «Игре престолов» и хочет отгородиться от «одичалых» мигрантов

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Не первую неделю идут споры демократов с республиканцами в Америке вокруг пресловутой Стены Трампа на границе с Мексикой. Но президент железно намерен построить стену, чтобы закрыть путь в США мигрантам с юга, о чём и заявил в своём Instagram.

Из-за распрей с демократами и принципиального намерения возвести стену, Трамп пошёл даже на так называемый Shutdown, ситуацию в американском правительстве, когда старый госбюджет закончился, а новый ещё не принят.

«Шатдаун» серьёзно осложняет работу зависимым от бюджета ведомствам, например, Министерству обороны. Но, судя по всему, несмотря на оппозиционеров и кризисное время, Трамп намерен «продавить» проект Стены в бюджет США, о чём и заявил в своём свежем посте, примерив на себя роль известного короля Севера.

Проект стены на границе с Мексикой – тщательно продвигаемая Трампом идея, призванная оградить Штаты от десятков тысяч нелегалов с юга, ухудшающих социальную ситуацию в стране.

Трамп, которого не раз обвиняли в расизме, настроен категорически против «понаехавших» из Центральной Америки, называя их родные страны «сраными дырами».

Ранее сообщалось, в ноябре несколько тысяч нелегалов подошли к американской границе с твёрдым намерением попасть в Штаты, на что получили отпор военных, мобилизованных Трампом. В свою очередь американский президент призвал беженцев «валить домой».